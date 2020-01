Promenade heeft een cultstatus bereikt - en terecht

De komst van Promenade heeft Lips’ blik op Nederlandse talkshows drastisch veranderd. Beeld NPO 3

Dat het maar even gezegd is: Lips keek dus al naar Promenade toen er nog geen hond naar keek. En Lips vond het al leuk toen anderen er geen klap aan vonden. ‘Mislukte satire op talkshows’, schreef NRC Handelsblad, om dat oordeel later weer stilletjes uit het digitale archief te wissen. Het duurde kennelijk even voor het kwartje viel.

Promenade heeft inmiddels een bescheiden cultstatus bereikt. En terecht, de ‘talkshow over meningen’, zoals Diederik Ebbinge zijn creatie noemt, is misschien wel de beste satire op televisie sinds Arjan Ederveen en Tosca Niterink in 1997 met Borreltijd de onbenulligheid van babbelshows op de hak namen. Promenade doet dat ook, en Lips kan nu al niet meer naar andere praatprogramma’s kijken zonder aan Ton Kas, Henry van Loon en Eva Crutzen te denken.

“Ik ben vooral bezorgd over de stabiliteit in de regio,” kraamt Crutzen uit als het over het Midden-Oosten gaat. “Dat is algemeen bekend,” zegt Kas steevast als hij zijn gelijk wil krijgen. “Nou, daar gaan we vanavond niet uitkomen,” rondt Ebbinge de discussie af. Nog een terugkerende dooddoener: ‘waarvan akte’.

Een ander vast element is de excuses die gemaakt worden voor uitspraken van een week eerder. Zondag moest Ton Kas door het stof omdat hij Martien Meiland voor ‘pisnicht’ had uitgemaakt. Hij weigerde, want ‘ik heb talloze homovrienden die ik talloze malen voor pisnicht uitmaak en dan zitten we er allemaal heel vrolijk om te lachen’. Et tu, Youp?

Er komen nog drie afleveringen Promenade, en vermoedelijk zijn alle televisieclichés dan wel behandeld. Het zal Lips dan ook verbazen als er een tweede seizoen komt: veel geestiger dan dit zal het sowieso niet worden.

