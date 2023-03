Programma Holland Festival bekend: Anohni, Julian Rosefeldt en Sigur Rós op 76ste editie

Wuthering Heights Beeld Steve Tanner

Zangeres Anohni, die in de jaren negentig de groep Antony and the Johnsons oprichtte, is op het Holland Festival als associate artist aanwezig met drie projecten, waaronder The Disintegration Loops (for Euterpestraat), een gratis locatievoorstelling met meditatieve muziek, uitgevoerd door het Radio Filharmonisch Orkest. Dit evenement is ontstaan uit een persoonlijke ervaring van Anohni, die als kind korte tijd in de Euterpestraat (Gerrit van der Veenstraat) in Amsterdam-Zuid woonde.

In totaal zijn er ruim tweehonderd voorstellingen van toonaangevende kunstenaars van over de hele wereld te zien op twintig verschillende plekken in Amsterdam. Naast vaste festivallocaties, zoals de Gashouder, Muziekgebouw, Carré en het Concertgebouw zijn er ook nieuwe plekken zoals het Planetarium, Donau en DeLaMar. Het festivalcentrum is deze editie in De Balie, dat dienst doet als ontmoetingsplek, servicebalie, kassa en podium voor debatten en gesprekken met artiesten.

Wuthering Heights

De 76ste editie opent met Drive Your Plow Over the Bones of the Dead, geregisseerd door festivalhabitué Simon McBurney. De voorstelling is gebaseerd op de gelijknamige roman van Olga Tokarczuk, die in 2018 de Nobelprijs voor Literatuur won, en verbeeldt een visie op de wereld waarin de dieren wraak nemen op de mensen.

Ook Julian Rosefeldt (Manifesto) keert terug op het Holland Festival; vorig jaar moest hij op het laatste moment afhaken door de oorlog in Oekraïne, nu komt zijn filminstallatie Euphoria – over de uitwassen van het kapitalisme – alsnog naar de Centrale Markthal.

DeLaMar biedt onderdak aan Wuthering Heights van de Britse regisseur Emma Rice, een eigentijdse muziektheaterbewerking van het beroemde familie-epos van Emily Brontë. De Warme Winkel bewerkt Brideshead Revisited van Evelyn Waugh, en laat zo de actualiteit zien van dit verhaal waarin verboden verlangens botsen op machtsverhoudingen en normatieve visies op de liefde.

Het 76ste Holland Festival wordt gehouden van 1 juni /m 1 juli. Meer info op hollandfestival.nl.