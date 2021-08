Producer Hayes over postuum album Prince: ‘Hij ging helemaal uit zijn dak’

Uit de befaamde vault op Paisley Park, de kluis op het landgoed van Prince, verscheen deze week het album Welcome 2 America. Muzikaal leider van The New Power Generation Morris Hayes produceerde het samen met Prince. ‘Als hij je iets vroeg, deed je het meteen.’

Er gaat geen dag voorbij of Morris Hayes (58) denkt aan Prince, zijn voormalige baas met wie hij tussen 1992 en 2012 intensief samenwerkte. Mister Hayes, zoals Prince hem noemde, was behalve toetsenist muzikaal leider van The New Power Generation, de band die Prince begeleidde. “Als ik een winkelcentrum inloop of in de auto rijd, altijd komt zijn muziek wel een keer langs of is er iets anders dat me aan hem herinnert.”

De erfgenamen van de in 2016 overleden popster (overdosis van een ultrazware pijnstiller) vonden in de muziekkluis op zijn landgoed Paisley Park de opnames voor Welcome 2 America, een project uit 2010 dat vrij kleinschalig was opgezet. Prince nam met bassiste Tal Wilkenfield en drummer Chris Coleman elf eigen nummers op en een cover van Soul Asylum (Stand up and B strong) en belde vervolgens zijn muzikale rechterhand, Mister Hayes.

Weet u nog wat hij zei?

“Hij vroeg of ik langs wilde komen, dat gebeurde wel vaker. Meestal had hij dan de geest en wilde hij iets opnemen. Ik was verrast toen ik bij Paisley Park arriveerde en hij me vroeg om bij hem te komen zitten in zijn cabrio. Het was in de zomer van 2010. Hoewel de kap omlaag bleef, herinner ik me dat het lekker weer was. Hij deed een cd in de autoradio en wat ik hoorde beviel me. Ik zei: ‘Prince, dit is heavy, je gaat er hard in!’ Net als bij Sign o’ the Times in de jaren tachtig zijn het teksten waarin hij vooruitkijkt. Het past nog beter bij de tijd van nu dan toen hij het maakte. Het gaat over de oppervlakkigheid van de iPhonecultuur en ook over racisme, er passeren zware thema’s.”

U hebt zelf nog toetsenpartijen ingespeeld en bent coproducer van het album. Wat houdt dat in?

“Het was opvallend dat hij me de nummers mee naar huis gaf, normaal deed hij dat niet en werkte ik bij hem in de studio. Nu had ik meer rust om er in detail aan te werken. Hoewel, als Prince je iets vroeg, dan deed je het meteen. Hij wilde het dan ‘gisteren’ al hebben. Ik heb niet alles bewerkt, het ging om negen liedjes. Maar ik vond dat het zo goed klonk, dat ik er juist niet te veel aan wilde sleutelen. Na een dag of tien kwam ik bij hem terug, hij vond alles great. ‘I like it, I like it’, zei hij steeds. Ik weet nog goed dat hij helemaal uit zijn dak ging bij het nummer Born 2 die. Hij pakte me bij mijn schouders en schudde me door elkaar: ‘Hoe heb je die sound zo gekregen?’ Ik had er een blazerspartij ingedaan van een gedempte trompet. Ik zei: ‘Ik voel Isaac Hayes en Curtis Mayfield in dit lied, ik wilde dat laten doorklinken.’ Daar was hij erg blij mee.”

Waarom bracht Prince dit album niet uit bij leven?

“Dat heeft hij me nooit verteld. Ik vond het destijds al geweldig, ik heb hem ernaar gevraagd toen het maar niet uitkwam. ‘Daar praten we later nog wel eens over’, zei hij. En dat was dat. Maar het verbaast me niet, Prince deed vaker gekke dingen en hij nam elke week wel iets nieuws op. In 1994 vertelde hij me dat hij voor het eerst eens een week lang geen gitaar had gespeeld of een lied had gecomponeerd. Crazy toch? Ik denk dat hij in zijn hoofd alweer bezig was met het volgende. Dat paste bij hem. In 1992 speelde ik met hem tijdens de Diamonds and Pearls-tour en zag ik op het podium een piano met daarop de tekst Damn U. Ik snapte er niets van, maar hij zei: ‘Dat is al voor het volgende album.’ Ik kende dat hele nummer toen nog niet, maar voor deze tour was begonnen, was Prince met zijn hoofd alweer bij het volgende project.”

Er ligt veel meer onbekende muziek in die beroemde kluis op Paisley Park. Bent u daar binnen geweest?

“Absoluut, vaak zelfs. Altijd met een reden, want Prince stond niet toe dat je daar zomaar binnenging. Je moet het je voorstellen als een vrij forse kamer met een kluisdeur zoals je in banken ziet, met zo’n combinatieslot erop. Iemand anders moest die openen, ik kende de code natuurlijk niet. Binnen had je drie, vier rijen stellingkasten met allemaal cd’s, tapes, videobanden vol muziek. Er was klimaatcontrole om de opnames te beschermen.’'

En daar mocht u dan in struinen?

“Als ik er binnenging, had ik een lijstje met liedjes die Prince wilde hebben om er een sampletje uit te halen van een enkele gitaarpartij, of een stukje strijkers. Een technicus zocht dat dan op in de computer en vertelde me waar het lag. Ik werd er altijd een beetje claustrofobisch, was elke keer bang dat die grote deur zou dichtvallen met mij erin. Ik ben in 2012 gestopt, tegen die tijd had hij al een pre-vault, een opslagkamer buiten de kluis. Er was echt veel te veel om allemaal op te slaan. Er ligt daar een hoop muziek waaraan ik zelf heb bijgedragen zonder het me nog te herinneren. Om maar te zwijgen van alle opnames waar ik helemaal geen weet van heb.”

Hayes luistert met een trots gevoel naar Welcome 2 America, al doet het hem ook extra sterk beseffen dat Prince er niet meer is. “Ik mis zijn lach, hoe hij lol maakte en door de gangen van Paisley Park rende. Hij kan alleen nog maar voortleven in zijn muziek en in de mensen die hij heeft beïnvloed. Ik herinner me hoe ik bijna dertig jaar geleden door hem anders naar muziek ben gaan luisteren. Het was een opnamesessie waarbij hij de ene na de andere take afkeurde. ‘Again’, zei hij dan. Terwijl het volgens mij al zo goed klonk. Prince legde me uit dat hij op drie dingen lette: toonhoogte, tempo en attitude. Als een van die drie niet klopte, dan had je in zijn ogen geen take. Zo had ik er nog nooit naar gekeken. ‘Morris’, zei hij dan: ‘Het gaat niet om jouw of mijn ego, het gaat om de muziek. The song is the key.’”