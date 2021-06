De Taghi Podcast

Problemen met kroongetuige Nabil B.: als verdachte verklaart hij helemaal niets

Kroongetuige Nabil B. weigert in de afgelopen zittingen in het Marengo-proces als verdachte te verklaren. Eerst wegens onvrede om de beveiliging van zijn familie, nu om medische redenen. Problemen met een kroongetuige zijn eerder regel dan uitzondering, vertellen misdaadjournalisten Paul Vugts en Wouter Laumans. En hoe zit het eigenlijk met die iPhone 5 die Nabil B. in zijn cel had?