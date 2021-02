Probleempje: die rechtse partijen wilden helemaal niet met hem praten

Han Lips schrijft elke dag over wat hij ziet op tv. Vandaag: Rechts in beeld.

Frans Bromet wilde weten wat er gaat veranderen als ‘rechts’ de verkiezingen wint. Daarom probeerde hij voor zijn documentairetwee­luik Rechts in beeld in gesprek te raken met partijen als VVD, PVV en Forum voor Democratie. Probleempje: die partijen wilden helemaal niet met hem praten.



Het was voor zijn researcher om moedeloos van te worden. Als er al eens iemand de telefoon opnam, werd ze met een kluitje in het riet gestuurd. Geert Wilders liep Bromet straal voorbij. Niet één van de tachtig VVD’ers op de kieslijst bleek beschikbaar voor een interview.

In arren moede sprak hij daarom maar met de maker van een rechtse nieuwssite, een oud-senator van de PVV en zomaar iemand die al zijn hele leven op de VVD stemt. Vervolgens besprak hij dat thuis aan de keukentafel met zijn dochter Laura, die voor GroenLinks in de Tweede Kamer zit.

Dit klinkt als het recept voor een mislukte documentaire. En dat is het waarschijnlijk ook, al wacht Lips graag deel twee af.

Maar toen dacht Lips terug aan hoe de avond begon. In het journaal ging het erover, in Nieuwsuur, bij Jinek. Weer racistische berichten in appgroepen van FvD, van partijleider Thierry Baudet zelf dit keer. De mond vol over het vrije woord terwijl ze kennelijk het n-woord bedoelen.

Toen journalisten daar vragen over wilden stellen, kregen ze geen antwoord. In plaats daarvan werden ze door Baudet neergezet als een hysterische kluwen in de zoveelste hetze tegen Forum voor Democratie.

Volgens Bromet blijkt uit zijn film dat rechtse politici helemaal niet willen communiceren over hun plannen, terwijl ze zelf om het hardst roepen dat er meer naar burgers geluisterd moet worden. Daar zit toch wel iets in, besloot Lips na een avondje Baudet en Bromet.

