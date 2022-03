Probleem van stemwijzer: je weet vaak niet wat de consequentie is van de stellingen

Zoals ongetwijfeld velen van u besloot ik deze week net voor de verkiezingen een stemwijzer in te vullen en zoals altijd wanneer ik zo’n wijzer invul, waren er vragen bij waarbij ik niet zo goed weet of de antwoorden ‘ja’ of ‘nee’ voldoende zijn. De werkelijkheid is vaak namelijk niet zo simpel.

Bij de eerste stelling was het al raak: moet Amsterdam stoppen met het plaatsen van windmolens? Nou, dat hangt er maar net van af.

Ik geloof inmiddels in de voordelen van kernenergie, maar omdat het vast een tijd duurt voordat iedereen die mening deelt en er meer kerncentrales gebouwd zijn, kunnen we inderdaad in de tussentijd maar beter windmolens bouwen, gok ik zo. Maar dan komt de vraag: waar?

Ik zou enorm balen als er een windmolen in mijn achtertuin zou komen, vanwege de geluidsoverlast, gezondheidsschade, slagschaduw, waardedaling van mijn huis en de horizonvervuiling die dat allemaal met zich meebrengt. Niet voor niets zijn er zoveel burgerprotesten geweest tegen windmolens, onder andere op IJburg. Op Twitter werd gezegd dat Amsterdammers, die veelal GroenLinks stemmen, hypocriete nimby’s zijn (not-in-my-backyard-types), maar goed, die molen zal er ook maar echt komen, in je achtertuin.

Ben je dan dus voor of tegen?

Dan de tweede stelling: van de nieuw te bouwen woningen moet minimaal 45 procent een sociale huurwoning zijn. Tsja. Ik denk dat de mensen die louter een sociale huurwoning kunnen betalen inderdaad zo’n woning horen te krijgen. Dat lijkt me logisch. Anders kunnen die mensen nergens wonen en het volk moet nou eenmaal gehuisvest worden, toch?

Maar hoeveel mensen zijn dat? Is 45 procent dan wel genoeg? Volgens mij niet. En als ik ‘nee’ aanklik, kies ik dan voor méér of minder dan die 45 procent? Lastig.

Volgende: Amsterdam moet de opvangvoorziening voor afgewezen asielzoekers sluiten. Stel dat ik kies voor openhouden, wat voor toekomstperspectief wordt mensen dan geboden? En is dat beter dan helemaal sluiten?

Volgende: mensen met een bijstandsuitkering moeten in ruil daarvoor maatschappelijk zinvol werk doen. Dat klinkt goed, maar volgens mij zouden mensen überhaupt niet in de bijstand zitten als ze in staat waren te werken, lijkt me.

Volgende: de gemeente moet stadsdelen meer geld geven om eigen beleid uit te voeren. Tsja, heeft dat bewezen voordelen? Weet ik veel.

Ter vervanging van raamprostitutie moet er een erotisch centrum komen buiten het stadshart van Amsterdam. Waar komt het dan, als ik ja kies? In de Bijlmer. Maar daar waren eerder dit jaar al protesten en veel zorgen over de komst van zo’n centrum, omdat die buurt al kwetsbaar is.

Het probleem met zo’n stemwijzer is dat je vaak niet weet wat de consequentie is van de stellingen. Ben je tegen festivals in parken? Misschien ben je tegen het parkaspect, maar als je ‘ja’ kiest, waar gaan ze dan naartoe? Heb je dan tegen festivals überhaupt gestemd?

En dan kun je ook nog eens als resultaat krijgen dat je voor vier partijen een even hoge score hebt. Lekker duidelijk.

Misschien moet iemand een stemwijzer over stemwijzers maken.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? l.gul@parool.nl