Prijs voor podcast over Surinaamse plantage

Peggy Bouva (l) en Maartje Duin Beeld Lin Woldendorp

Naar schatting een miljoen mensen hebben de zoektocht van Maartje Duin en Peggy Bouva naar het gezamenlijke verleden van hun families inmiddels beluisterd.

Schurend

Duin maakte de podcast als nazaat van een familie die een aandeel had in een Surinaamse plantage, Bouva als nazaat van mensen die daar werden gedwongen tot slavenarbeid. Het leverde een schitterende podcast op, ontroerend en hier en daar schurend.

Duin is heel blij met de onderscheiding. “Vooral omdat ik hoop dat er nu nóg meer mensen gaan luisteren naar het verhaal dat Peggy en ik te vertellen hebben. Juist in deze gepolariseerde tijden is het belangrijk dat een zo breed mogelijk publiek gaat nadenken over ons koloniale verleden en de slavernij.”

Complex onderwerp

Dat het een ingewikkeld onderwerp is, ondervonden Duin en Bouva in de soms moeilijke gesprekken die ze voerden met elkaar en met hun families. Bouva: “Niet iedereen is al zover dat dit een onderwerp is waarover ze willen praten. Maar ik heb ook veel positieve reacties gehad.”

In de podcast zoeken Duin en Bouva uit hoe het zat met de plantage in Suriname. Tijdens die zoektocht blijkt hoe verschillend ze in de discussie over het koloniale verleden staan.

Meegenomen in verhaal

Het succes van de podcast zit ’m in de manier waarop de luisteraars worden meegenomen in het verhaal, denkt Duin. “Het gaat om een complex onderwerp. Wij hebben moeten zoeken welke toon we daarbij het best konden gebruiken. Dat was best een precair proces. Je ziet dat men daarmee overal in Nederland bezig is.”

Dat blijkt ook uit wat de podcast teweeg heeft gebracht. Duin en Bouva gaan ook de komende tijd langs organisaties die de vraagstukken die zij hebben onderzocht willen oppakken. Bouva: “Binnenkort gaan we langs bij een pabo-klas, bij musea. En er zijn ook bedrijven geïnteresseerd.”