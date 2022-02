Prijs IFFR voor veelbelovend filmtalent gaat naar Eami

Still uit Becoming Male in the Middle Ages. Beeld IFFR

“We waren unaniem getroffen door deze krachtige film, die aandacht vraagt voor de wereldwijde slachtingen van inheemse stammen door de hartenkreet van de Paraguayaanse Ayoreo-Totobiegosode,” aldus de jury. “Deze film gaf ons de kans om te dromen en tegelijkertijd de kans om wakker te worden.”

Aan de Tiger Award is een bedrag van 40.000 euro verbonden.

De internationale jury, met onder anderen Thekla Reuten en de Vlaamse filmmaker Gust Van den Berghe, reikte ook twee speciale juryprijzen uit, elk ter waarde van 10.000 euro. De ene ging naar Excess Will Save Us, de tragikomische fictiedocumentaire van de Zweedse Morgane Dziurla-Petit over een terroristische aanslag die niet heeft plaatsgevonden; de ander was voor To Love Again, het wonderschone speelfilmdebuut van de Chinese Gao Linyang.

Door corona waren de 14 Tigerkandidaten alleen voor professionals te zien via de website FestivalScope, na de zomer zullen de films alsnog worden vertoond in de filmhuizen voor de Nederlandse filmliefhebbers.

Op het grote scherm

“We kunnen niet wachten om deze uitstekende films later in het jaar met ons publiek te delen, zoals ze bedoeld waren: op het grote scherm in aanwezigheid van de filmmakers,” aldus festivaldirecteur Vanja Kaludjercic.

Tijdens de online Awards Ceremony werd nog een aantal prijzen uitgereikt. De drie Tiger Short Awards gingen naar Becoming Male in the Middle Ages van de Portugese regisseur Pedro Neves Marques, Nazarbazi van de Iraanse Maryam Tafakory en Nosferasta: First Bite van de Amerikaanse filmmakers Bayley Sweitzer en Adam Khalil.

De Big Screen Award was voor Kung Fu Zohra van de Franse filmmaker Mabrouk El Mechri, de Robby Müller Award voor de Thaise cameraman Sayombhu Mukdeeprom. De Nederlandse filmcritici bekroonden de kortfilm Punctured Sky van Jon Rafman; de internationale filmcritici gaven hun prijs aan To Love Again van Gao Linyang.

De 51ste editie van het IFFR duurt nog tot en met zondag.