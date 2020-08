Pretty & Single is een tamelijk flauwe versie van First Dates

Beeld Het Parool

Wat betreft datingshows zijn alle grenzen van het genre wel verkend. Sinds Inge de Bruijn en Tony ‘Sterretje’ Wyczynski poedelnaakt op een tropisch eiland aan een partner probeerden te komen, ligt de lat voor nog een nieuw format behoorlijk hoog. Of laag, het is maar hoe je het bekijkt.

Dat weerhield KRO-NCRV er niet van om een nieuw seizoen van Pretty & Single te maken, een datingshow waarin vrouwen, hou je vast, zonder make-up hun potentiële nieuwe liefde ontmoeten. Die formule past helemaal bij de hashtag ‘bodypositivity’, waarmee de indruk wordt gewekt dat het programma maatschappelijke relevantie en urgentie heeft. Een realistischer vrouwbeeld in tijden van Instagram, daar kun je moeilijk iets tegen hebben.

Presentatrice Tatum Dagelet vond het dan ook ontzettend ‘dapper’ dat deze vrouwen ‘hun ware gezicht’ durfden te laten zien, Lips zag nauwelijks het verschil tussen de opgemaakte en de naturel versie van deelneemster Cheryl, die als jong meisje kampte met het ‘ugly pretty girl syndrome’. Ze had werd gepest, verloor op jonge leeftijd haar moeder en kampte met suïcidale gevoelens.

Even leek het gesprek tussen Dagelet en Cheryl de diepte in te gaan, maar er moest natuurlijk ook nog gedatet worden, zonder make-up dus. De drie mannen hadden daar geen enkel probleem mee, en Cheryl zelf eigenlijk ook niet echt. Waarmee het fundament onder het programma wegzakte, en een tamelijke flauwe versie van First Dates overbleef. Cheryl zong met haar eerste date Dromen zijn bedrog in een lege karaokebar, ging jeu-de-boulen met haar tweede date en pizzabakken met een derde man. De vonk sprong bij geen van drie over.

Dagelet wilde na afloop weten of Cheryl anders was gaan nadenken ‘over de rol van make-up in haar leven’. Nou ja, een beetje misschien, zei ze. En Lips vroeg zich af welk probleem hier nou eigenlijk was opgelost.