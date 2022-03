Prestigieuze nieuwe Belgische literatuurprijzen naar Marieke Lucas Rijneveld en kinderboekenauteur Pieter Gaudesaboos

Marieke Lucas Rijneveld wint de publieksprijs en ‘de grote Boon’ voor literaire fictie en non-fictie. Beeld Jouk Oosterhof

Met de lancering van de ‘Boonprijzen,’ vernoemd naar de Belgische schrijver Louis Paul Boon (1912-1979), heeft België een belangrijke nieuwe onderscheiding voor het beste Nederlandstalige boek op initiatief van de Vlaamse letterensector. “Een historische avond,” aldus presentator Marcel Vanthilt.

Opmerkelijk is de keuze voor twee categorieën: naast fictie/non-fictie ook kinder- en jeugdliteratuur. Met een prijzengeld van 50.000 euro is de Boon daarmee ook de grootste prijs voor Nederlandstalige jeugdboeken.

De Boonprijzen worden gefinancierd door de Vlaamse overheid, De Standaard en omroep Canvas. Oostende wierp zich als ‘cultuurstad aan zee’ op als eerste gaststad.

De shortlist voor literaire fictie en non-fictie kwam voor velen in het Vlaamse boekenvak eind januari als teleurstelling omdat geen Vlaamse auteurs waren genomineerd. Maar volgens juryvoorzitter Brigitte Raskin van de categorie fictie/non-fictie is ‘ieder boek op zijn merites beoordeeld’ en is de Boon ‘een prijs voor het hele Nederlandse taalgebied’.

Weerklank en bijval

Doel van de Boonprijzen , aldus presentator Vanthilt: meer weerklank en bijval voor de Nederlandstalige literatuur. “Gezien de controverse over de longlist en de shortlist: missie geslaagd.” De enige Vlaamse genomineerde, Pieter Gaudesaboos, won met het prentenboek Een zee van liefde (uitgeverij Lannoo) dan wel weer zowel de publieksprijs van 5000 euro als de hoofdprijs voor kinder- en jeugdliteratuur.

Nadat Marieke Lucas Rijneveld eerst de publieksprijs ten deel was gevallen voor Mijn lieve gunsteling (Atlas Contact, 2020), ging ook ‘de grote Boon’ zijn kant op. Brigitte Raskin prees de virtuoze taligheid van Rijneveld, die de lezer ‘binnenzuigt in een ongemakkelijk verhaal’ over een veearts en de dochter van een boer. Uit de polyfonie van genomineerde titels steeg volgens Raskin een ‘unieke rijke stem’ op in een Nederlands dat ‘glinstert en gloeit en zowel aards is als zintuigelijk’.

Rijneveld dankte bij de bekroning van een boek waarvan hij lang had gedacht dat hij het nooit zou schrijven, vooral de koeien, ‘mijn zachte protagonisten zonder wie mijn boek nooit was geworden wat het was’. Hij kondigde aan met het prijzengeld gelijk veel kauwgras voor de dieren aan te schaffen.

Mijn lieve gunsteling werd ook genomineerd voor de de Libris Literatuur Prijs 2021. De vertaalrechten werden aan 14 landen werden verkocht. De toneelbewerking van Ivo Van Hove gaat in seizoen ’22/’23 in Amsterdam in wereldpremière bij Internationaal Theater Amsterdam (ITA).