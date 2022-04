Presentatrice Hélène Hendriks bedreigd vanwege link met Vandaag Inside

Presentatrice Hélène Hendriks Beeld SBS 6 / WILLIAM RUTTEN

Hendriks, die sinds deze week de van wangedrag beschuldigde Johnny de Mol vervangt als presentator van HLF8, is al vele jaren af en toe te zien in de shows rond Vandaag Inside. Ook sinds Vandaag Inside op tv is, schoof ze regelmatig aan als tafeldame.

Het programma is in opspraak gekomen vanwege Johan Derksen, die deze week in een uitzending zei dat hij jaren geleden een bewusteloze vrouw met een kaars penetreerde. De voetbalanalist kwam daar later op terug, maar de uitspraken hadden al tot veel ophef geleid. Derksen weigerde zijn excuses te maken. Vrijdag maakten Derksen en ook Wilfred Genee en René van der Gijp bekend te stoppen bij Vandaag Inside.

“Misschien goed om vooraf aan te geven: ik zal niet te veel mijn mening geven hierover,” zei Hendriks op het moment dat het waarschijnlijke einde van Vandaag Inside aan tafel bij HLF8 werd besproken. “Dat is eigenlijk op last van de politie omdat er een stevig dreigement ligt. Zij hebben dringend advies gegeven om mij iets afzijdig te houden. Ik heb natuurlijk een redelijke link naar VI.” De presentatrice stelt ook dat ze niet de enige is die dreigementen ontvangt. Hendriks noemde daarbij verder geen namen.