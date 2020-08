Presentatrice Angela Groothuizen: ‘Ik heb een hekel aan meehuilen’

Angela Groothuizen: ‘Ik mijd in de interviews geen enkel onderwerp, maar houd het wel licht.’ Beeld Mark Uyl/Lumen

Angela Groothuizen is verhuisd. Sinds afgelopen week woont ze weer op de Amsterdamse grachten. Hard lachend: “Voor iedereen die me op sociale media uitmaakt voor linkse grachtengordeltrut: het klopt weer he-le-maal, hoor.”

Ze wilde juist in deze levensfase – haar dochters zijn bijna allemaal het huis uit – terug naar de reuring van de stad. De coronamaanden bracht de presentatrice en Dolly Dotszangeres (60) niettemin door in haar vakantiehuisje aan de Vinkeveense Plassen. Groothuizens gezicht betrekt als ze over het virus en zijn gevolgen praat. “Het raakt me emotioneel diep. Omdat het als een afscheid voelt, snap je? Ik ben echt bang dat onze wereld definitief is veranderd.”

“Eigenlijk heb ik in alles wat ik doe last van die 1,5 metermaatregelen. Nergens zijn meer zingende, joelende of opeengepakte mensen welkom. Bij The Voice Senior kun je nog handig monteren, maar mijn solotheatertournee moest ik afbreken. En met de Dots zouden we in oktober beginnen aan een reeks concerten. Die zijn een jaar verplaatst. Maar ik heb tegen die meiden gezegd: ‘Reken er maar op dat daar een jaar bij komt.’ We doen het namelijk alleen als het kan zoals we het in ons hoofd hadden.”

Woensdag presenteert u de eerste aflevering van het nieuwe seizoen Obese, waarin obesi­taspatiënten onder begeleiding afvallen. Werden die opnames beïnvloed door corona?

“We waren afgelopen winter zo goed begonnen! Leuke en gemotiveerde kandidaten en een deskundigenteam dat helemaal up-to-date is. Toen ging alles dicht. Ik dacht: ‘O nee, daar gaat de progressie van onze deelnemers.’ Die konden niet meer naar de sportschool, hadden misschien minder steun uit de omgeving. Maar nee, ze hebben het allemaal volgehouden. Ik ben ontzettend trots op ze.”

In de eerste aflevering zegt een echtgenote dat ze vreest dat haar 43-jarige man binnen 10 jaar zal sterven. Als hij niet afvalt, denkt ze aan een echtscheiding. Wat opvalt: u hanteert bij dit soort gesprekken een luchtige toon.

“Ik heb er zo’n hekel aan om te gaan zitten meehuilen. Iedereen op tv denkt tegenwoordig dat het zo moet. Niet te doen, zeg. Je hoeft niet te benoemen hoe erg het allemaal is. Je haalt er andermans verdriet mee naar jezelf toe. Zo van: kijk eens hoe empatisch ik ben. Daar geloof ik niet in. Mijn rol in Obese is eigenlijk heel klein. Ik bied wat ondersteuning, app met alle deelnemers, zorg voor gezelligheid. Ik mijd in de interviews geen enkel onderwerp, maar houd het wel licht.”

U bent ook op vrijdag primetime te zien in The Voice Senior. Later volgt nog een jurylidmaatschap bij Holland’s Got Talent. RTL ziet in u een belangrijk wapen in de strijd om de kijkcijfers?

“Haha, dat lijkt me niet, hoor. Maar Holland’s Got Talent en The Voice gaan héél goed scoren, dat weet ik zeker. Hoewel ik vreesde dat die shows vrijwel zonder publiek hun potentie niet konden waarmaken, zijn ze zó goed gelukt. Ik denk dat we bij The Voice de leukste jury tot nu toe hebben. Met Frans Bauer, Ilse DeLange en Gerard Joling als nieuw aanwinst. Hij komt ontzettend goed tot zijn recht, produceert niet meer zoveel lawaai en zegt heel zinnige dingen.”

Heeft u met hem nog over politiek gesproken? U zegt links te zijn. Joling deed uitspraken als: ‘Het land wordt overgenomen door buitenlanders. We kunnen niet meer terug en dat is de schuld van links.’

“Och ja. Hij is zo rabiaat rechts, die jongen. Ik ken Geer nu al 45 jaar. Het is een goeie vent, ik ben dol op hem, maar hij kan pittige uitspraken doen. Dan denk ik: Je mag het gerust vinden, maar moet je dat ook allemaal zo hard roepen?”

En dat zegt u ook tegen hem?

“Jawel. Verleden week nog. Maar ik wil niet over anderen praten in de krant. Ik zeg heus wel een paar harde dingen terug, hoor. Daarbij: het is toch ook prima om het met elkaar oneens te zijn? Het lijkt wel alsof we zijn vergeten hoe dat moet. En zo ver liggen we in Nederland echt niet uit elkaar, hoor.”

U zit in topprogramma’s, maar zei onlangs toch te vrezen dat uw contract niet wordt verlengd.

“Dat vrees ik niet, daar ga ik van uit. Niet omdat ze mij willen pesten, maar omdat corona gewoonweg veel verandert. Ik had een exclusief contact. Die exclusiviteit vervalt na 1 januari. Ik verwacht dat ze me dan op projectbasis inhuren. Prima, zo heb ik eigenlijk altijd gewerkt.”

U heeft dat al met de zender afgesproken?

“Hoeft niet eens. Ik weet het gewoon. Dat gebeurt ongeveer bij iedereen: allemaal een flexcontract. Maar ik was al van plan om losser te gaan werken. Als deze programma’s achter de rug zijn, ga ik eens rustig in mijn nieuwe huis zitten, neem ik echt even pauze. Nu ik bijna 61 ben, ga ik eens goed kijken waar mijn prioriteiten liggen. Ik wil een podcast gaan maken en denk erover mijn schilderwerk op te pakken.”

Bent u niet bang dat uw tv-carrière ineens over is? Vorig jaar werden bij SBS nog twee presentatrices ontslagen, omdat eigenaar John de Mol vond dat ze ‘voorbij hun houdbaarheidsdatum’ waren. Ze waren jonger dan u.

“Bedoelde hij ook echt alleen hun leeftijd? John was toen natuurlijk net de nieuwe eigenaar. Dan wil je je eigen stempel drukken. Maar ik weet hoe het werkt, hoor. Bij de Avro werd ik er in 2005 uitgegooid omdat ik te oud zou zijn. Ik was 45. Toen bleek Karel van de Graaf, tien jaar ouder dan ik, op mijn plek te komen bij Wie is de Mol? Dus voor mannen gold dat allemaal niet.”

Zijn we op dit vlak wat opgeschoten?

“Ik vind van wel. Kijk naar RTL: daar presenteren veel oudere vrouwen. Erland Galjaard (tot 2018 programmadirecteur, red.) zat er totaal niet mee. Ik zei toen hij me binnenhaalde nog: ‘Wat fijn dat je zo’n oud paard van stal haalt.’ Hij zei meteen: ‘Onzin. Jij bent jonger dan bijna iedereen.’ Die houding is er zeker bij RTL nog steeds: als iemand goed genoeg is, is er werk.”

Dus het ligt aan de zender?

“Bij SBS is het toch anders, denk ik. Daar zijn ze aan het opbouwen. Natuurlijk is het rot voor die vrouwen, maar je weet als je aan televisie begint: ‘Je verdient goed, maar er zijn geen garanties.’ Als je contract niet wordt verlengd, moet je niet zeuren, vind ik.”

Patty Brard kreeg vorig jaar een nieuw contract bij SBS. Daarin stond eerst dat de zender haar kon ontslaan als ze te veel zou aankomen.

“Daar moest ik zo om lachen toen ik dat las!”

Lachen?

“Ja, omdat ik dacht: ‘John, John, John. Ik hoor je dat soort dingen zeggen, maar dat kun je echt niet maken.’ Hij heeft ook ongelijk, want het publiek bepaalt. Als dat een programma of presentatrice leuk vindt, blijven die toch gewoon?”

Wat zou u doen als iemand u zo’n clausule zou voorschotelen?

“Dan zou ik zo’n figuur keihard uitlachen natuurlijk. Heb ik ook gedaan toen ik reclame ging maken voor Weight Watchers. Ik zou alleen het gezicht van die club kunnen zijn als ik 10 kilo afviel. Toen heb ik gezegd: ‘Dát bepaal ik echt zelf.’ Soms wordt er gedaan alsof mannen op televisie worden voorgetrokken, maar die hebben heus weer andere problemen. De wereld is gewoon niet helemaal gelijk.”

U maakt zich geen zorgen dat u straks na uw tv-pauze niet meer wordt gevraagd?

“Eigenlijk niet. En mocht dat toch zo zijn, dan verzin ik toch weer iets anders? Ik vind dit een mooie tijd in het leven. Je snapt eindelijk een beetje hoe het werkt. Toen ik voor de laatste keer in mijn oude huis was, kwam toevallig Time is on my side van The Stones voorbij op de radio. Symbolisch, want het klopt helemaal.”

Obese, RTL 4, woensdag, 20.30 uur

The Voice Senior, RTL 4, vrijdag, 20.00 uur