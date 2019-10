Presentator Kefah Allush wint Sonja Barend Award

Presentator Kefah Allush in gesprek met Peter van Uhm. Beeld EO

Allush won de prijs voor zijn interview met Peter van Uhm in het EO-programma De Kist, waarin hij al tien seizoenen praat met BN’ers over het leven, en vooral de dood. Allush sprak met Van Uhm over de dood van zijn zoon, Dennis. In 2008 was Van Uhm één dag in dienst als Commandant der Strijdkrachten Dennis, ook militair, in Afghanistan om het leven kwam door een bermbom.

Andere genomineerden waren talkshowpresentatoren Matthijs van Nieuwkerk, Jeroen Pauw, Eva Jinek en Margriet van der Linden. Ook Tim den Besten, Tijs van den Brink, Jeroen Wollaars, Maaike Timmerman en Ivo Niehe stonden op de longlist. Vorig jaar kreeg Eva Jinek de prijs, voor haar gesprek met Denk-politicus Farid Azarkan.

Sonja Barend reikte de prijs traditiegetrouw uit in De Wereld Draait Door. De Sonja Barend Award is een initiatief van de Varagids, en wordt sinds 2009 uitgereikt.