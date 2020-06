Presentator Kefah Allush gaat op zoek naar de apostelen

Presentator Kefah Allush (rechts) wordt in zijn zoektocht bijgestaan door wetenschapper Fik Meijer, die duiding geeft. Beeld EO

Als een rafeltje aan een oude trui, zo omschrijft Kefah Allush het begin van zijn zoektocht naar de levensloop van de twaalf apostelen van Jezus. “Je trekt aan een verhaal en vervolgens komen er nog veel meer verhalen tevoorschijn.”

In de vierdelige reisserie Jezus van Nazareth Verovert de Wereld is, om budgettaire redenen, geen ruimte om al die verhalen van de twaalf discipelen uit te diepen. Allush volgt daarom voornamelijk twee van hen, Petrus naar Rome en Taddeüs naar Armenië, om het antwoord te vinden op de vraag waarom een kleine Joodse sekte uit het begin van onze jaartelling in de eeuwen daarna uitgroeide tot een wereldreligie.

Allush, die in 2018 met Jezus van Nazareth de voorloper op deze vier afleveringen maakte, vertelt over de serie met een begeestering die de discipelen zelf ook moeten hebben gehad bij het verspreiden van het verhaal van Jezus over het hele Romeinse Rijk. “Het is fascinerend om je voor te stellen dat als een verhaal maar krachtig genoeg is, het heel tastbare consequenties heeft. In dit geval groeiden de ervaringen van een klein en onbetekenend groepje mensen uit tot een godsdienst waar onze huidige normen en waarden op zijn gebaseerd. Dat gegeven is prachtig voor een verhalenverteller als ik.”

Verhaal van hoop

Twee factoren zijn doorslaggevend geweest, denkt Allush, die in de serie voor duiding wordt bijgestaan door wetenschappers Jürgen Zangenberg en Fik Meijer. Het verhaal van de twaalf apostelen was er een van hoop in een tijd van maatschappelijke onrust, waarin het Romeinse Rijk langzaam afbrokkelde. Verschoppelingen kregen met het christendom perspectief in hun bestaan. Daarnaast waren de apostelen blijkbaar zo hartstochtelijk dat ze met gevaar voor eigen leven bereid waren om over Jezus van Nazareth te vertellen.

Heeft Allush, die tot zijn dertigste atheïst was en daarna houvast vond in het geloof, het volledige antwoord gevonden op wat hij zich aan het begin van de serie afvroeg? “Programma’s zijn er niet alleen voor het beantwoorden van vragen. Soms moet je ook vragen opwerpen waar mensen zelf over nadenken. Of besluiten dat er geen eenduidig antwoord is. Een verhaal kent meerdere perspectieven.”

“Zo plaatste ik vorige week een foto van een mooie bloem online: vingerhoedskruid ofwel digitalis. Veel mensen lieten weten: pas op, die is giftig. Anderen wezen op de medicinale werking. Alles is in de wereld is afhankelijk van wat voor waarde eraan wordt gegeven. Dat geldt voor elke filosofie of levensopvatting. Iedereen kiest een perspectief om ernaar te kijken. Zo werkt het ook voor het christendom.”

Bewijzen

Volgens Allush worstelen historici ook steeds met de vondsten. In zijn zoektocht naar bewijzen of apostel Petrus echt in Rome was geweest en daar de basis van de katholieke kerk heeft gelegd, werd dat duidelijk. “Dat is het mooie van geschiedenis. De helft van de historici zegt ja, want er zijn zo veel bewijzen dat het aannemelijk is dat Petrus er was. De andere helft vindt de bewijzen niet hard genoeg. Maar hoe belangrijk is het eigenlijk? Voor het christendom maakt het niet uit.”

Voor Allush zijn er nog genoeg losse eindjes van de oude trui om aan te trekken voor een volgende serie. Ideeën en verhalen genoeg om de verspreiding van het christendom verder te onderzoeken. “Eén man is daarbij heel belangrijk geweest. Paulus was een soort one man marketingmachine die de hele wereld achter zich aan kreeg. Ik ben benieuwd wat ik vind als ik aan dat rafelrandje trek.”