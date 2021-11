Prequel van The Sopranos is intens wrange tragedie over erflast en lotsbestemming

The Many Saints of Newark Beeld Warner Bros Entertainment Inc

David Chase sloot zijn monumentale maffiaserie The Sopranos in 2007 af met een open einde. Tony Soprano (James Gandolfini) was in het laatste seizoen zo diep gezonken dat een toelichting of afrekening overbodig was. Chase had zijn punt gemaakt. Veertien jaar later keert Tony echter terug als kind in de prequel The Many Saints of Newark, waarin de fictieve maffiaclan aan de historische rassenrellen in Newark anno 1967 wordt verbonden.

Chase en Sopranosregisseur Alan Taylor pakken flink uit in hun toegift bij de serie. Met een fraai herschapen tijdsbeeld, een uitgekiend acteursensemble en een overvol scenario worden de vlegeljaren van Tony verweven met de opkomst en ondergang van Dickie Moltisanti, de vader van Tony’s neef Christopher in The Sopranos. Het maakt de uitmuntende acteur Alessandro Nivola tot de dramatische spil van de maffiafilm, die in de kern een intens wrange tragedie over erflast en lotsbestemming is.

Die intensiteit staat op gespannen voet met de amusante schets van het reilen en zeilen van bekende Sopranos-karakters in hun jonge jaren. Acteur Michael Gandolfini treedt halverwege in het voetspoor van zijn betreurde vader en doet het goed genoeg als tiener Tony om de verdenking van stuntcasting weg te nemen. Chase strooit gul met verwijzingen naar de serie, waarin de turbulente jeugd van Tony uitvoerig besproken werd in psychotherapeutische sessies. Een gevoel van déjà vu is daarom onontkoombaar.

De reconstructie van de rassenrellen van 1967 geeft de film een scherp randje en opent een venster op de Amerikaanse geschiedenis, die in de serie ook sporen naliet. Het doet verlangen naar een nieuwe reeks die het tijdvak tussen de film en The Sopranos beslaat. Daar heeft Chase al voor bedankt, maar The Many Saints of Newark toont aan dat de schrijver op de lange baan beter tot zijn recht komt dan op de korte.

