Prentenboek ‘Seks is niks geks’ maakt seks op een leuke manier bespreekbaar

Beeld illustratie uit Seks is niks geks

Beeld illustratie uit Seks is niks geks

Met hun vorige boek Uit elkaar waren ze vorig jaar winnaars van de 33ste Woutertje Pieterse Prijs voor het mooiste kinderboek. Hoe ‘mooi’ ook, auteur Bette Westera en illustrator Sylvia Weve schuwen de moeilijke onderwerpen niet – of zoeken ze ­misschien juist op. Dat waar het schuurt en wringt, maken zij bespreekbaar en behapbaar. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor alle volwassenen om die kinderen heen.

Uit elkaar, waarin alle facetten van echtscheiding in woord en beeld werden gebracht, werd geprezen door de kinderboekenjury om de ‘prettig-onaangepaste tekeningen en baldadige gedichten’. Voor hun boek Doodgewoon, over de dood, ontvingen Westera (62) en Weve (66) een Gouden Griffel, een Vlag & Wimpel van de Penseeljury, de Gouden Poëziemedaille én de Woutertje Pieterse Prijs 2015.

Het geheim achter hun samenwerking, zegt Weve, is de chemie die er tussen hen is. “We hebben dezelfde soort humor. Wij kunnen geen boeken maken waar je niet ook vreselijk om kunt lachen. En we zijn elkaars tegenpolen. ­Bette is bedachtzamer, slimmer, intelligenter, filosofischer. Ik heb het hart op de tong, ben luidruchtiger.”

Miss Vagina Verkiezing

Westera: “We laten vaak allerlei ideeën de revue passeren, en op een gegeven moment komt er iets langs waarvan we allebei denken: ja, dat is kansrijk. Ik heb dan nog niet meteen een idee van de manier waarop ik het ga aanpakken, maar ik vind het fijn om erover na te denken. Dan zit het een beetje te sluimeren in mijn achterhoofd, tot ik denk: nu is het tijd om aan de slag te gaan. Ik doe geen research, maar ik put uit mijn eigen levenservaring en wat ik heb gezien, gehoord en vermoed.”

En dus is er nu een boek over seks. Zoals Westera schrijft: ‘Bijna iedereen doet het vroeg of laat. Maar het met elkaar hebben over seks is minder gewoon. Giebelen en grapjes maken lukt wel, maar er serieus over praten is veel moeilijker. Alsof seks gewoon te leuk is voor woorden. Toch is het kiezen van de juiste woorden heel belangrijk als het om seks gaat. Is seks hebben met iemand hetzelfde als met iemand neuken? Is neuken hetzelfde als vrijen ? En wat is klaarkomen precies? Hoe noem je je eigen penis of je vagina als je er gewoon over wilt praten? Zeg je lul en kut of vind je pik en poes beter klinken?’

‘Piemel’ is, concluderen Westera en Weve, toch het meest toegankelijke woord voor ­penis. Een gewoon woord vinden voor vagina is lastiger. ‘Kut’ klinkt misschien best goed, maar het wordt ook als scheldwoord gebruikt. Spleetje klopt niet, want een vagina is veel meer dan dat. Een doos is interessant om iets in te doen, maar een vagina is ook interessant zonder iets erin.

Ze bedachten de Miss Vagina Verkiezing, waarbij koningin Máxima ‘poenie’ tot winnaar uitroept, waarschijnlijk afkomstig van het ­Surinaamse poenani dat vagina betekent. ‘Dat woord is naar Suriname overgewaaid uit Hawaï. Het woord pua betekent daar bloem, en nani wil zeggen hemels. Een poenani – afgekort poenie – is dus niets minder dan een hemelse bloem.’ Westera en Weve maakten er het ‘enige echte piemel en poenie-lied’ bij, dat met dansende beelden uit het boek op YouTube te bekijken is; het boek bevat de QR-code.

Misleidende woorden

Over ‘de langste, de leukste, de lekkerste en de lulligste penissen en vagina’s die er bij mensen en dieren bestaan’, gaat het boek, dat maandag verschijnt. Maar ook over de piemel op oorlogspad: de ‘roede’, ‘sabel’, ‘knuppel’ – stoere maar misleidende woorden waardoor je zou kunnen gaan denken dat je misschien wel een beetje ­gewelddadig moet zijn.

Net als in hun vorige boeken gaan Westera en Weve de scherpe kantjes niet uit de weg. ­Westera: “Want er zijn scherpe kantjes, en die moet je niet verstoppen.”