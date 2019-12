Roast Talk, Comedy Central.

Een televisietrend waar Lips niet onverdeeld blij mee is: napraatprogramma’s. Dat je eerst een programma ziet en direct daarna de nabeschouwing kunt kijken waarin wordt besproken waar je net naar keek. Temptation Island heeft Temptation Talk, Wie is de Mol? wordt besproken in Moltalk, en over Expeditie Robinson wordt nagekaart in Eilandpraat.

The Roast of Ali B werd maandag al voorbeschouwd bij Beau, dat sowieso steeds meer een televisieprogramma over televisie wordt, maar moest dinsdagavond kennelijk ook worden nabeschouwd in het aansluitende Roast Talk.

De roast zelf vond Lips een stuk geestiger dan hij van plan was. Natuurlijk, het was allemaal niet bijster origineel – grappen over het koningslied, over stelende Marokkanen en over Ali’s inhaligheid – en sommige BN’ers waren tenenkrommend slecht (Ferry Doedens was bijna aandoenlijk ongrappig), maar de presentatie van Sanne Wallis de Vries was ijzersterk en Henry van Loon en Johan Goossens waren veruit de lolligste van het stel.

Kortom, een vermakelijke avond, concludeerde Lips, die net in zijn pen wilde klimmen toen hij opeens Dennis Weening, Giel Beelen en Heleen van Royen aan een studiotafel zag zitten. De nabeschouwing was begonnen.

“Hoe vonden jullie het?” vroeg Weening. Nou, iedereen vond het heel grappig. “Ik heb echt de slappe lach gehad, en dat heb ik niet vaak meer op mijn leeftijd,” zei Van ­Royen. Giel Beelen vond het ook leuk. “Ja ik heb echt ge­lachen.” Het bleek een opmaat voor drie kwartier oeverloos geouwehoer over hoe leuk het wel niet geweest was en het gortdroog analyseren van de grappen. Praten over humor is zelden een goed idee, maar dit was catastrofaal.

“Laat die lui het recenseren toch overlaten aan profes­sionals,” zei mevrouw Lips tegen haar man, die driftig zat te typen.

