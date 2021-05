Praten over de oorlog is goed, zelfs als het impertinente vragen zijn

Ik durf het bijna niet te vragen, NPO 3 Beeld BNNVARA

André van Duin vertelde op de Dam over de ontberingen die zijn vader had doorstaan als dwangarbeider in Duitsland. Zijn vader wilde daar nooit over praten. “Dat wil je niet weten,” zei hij, als André ernaar vroeg.

Gerdi Verbeet zag het organiseren van de 4 en 5 mei-­viering als een manier om de schuld in te lossen van háár vader, vertelde ze naast Van Duin aan tafel bij Beau, in een roerende nabeschouwing op de Dodenherdenking. Haar vader ging als militair naar Indonesië voor wat we toen de politionele acties noemden. “Hij dacht dat hij als een soort Canadees zou worden onthaald.”

In de jaren zestig gingen zijn kinderen daar nog een partijtje kritisch over doen ook. “Toen sloeg hij helemaal dicht.”

We moeten praten dus. Maar hoe? Het beste voorbeeld zag Lips in een kinderprogramma op NPO 3. Het was nog een herhaling ook. Voor Ik durf het bijna niet te vragen mogen kijkers ronduit impertinente vragen insturen. ­Eerder waren het trans personen, ex-gedetineerden en alcoholisten die de vragen beantwoordden. Dit keer gingen ouderen in op hun oorlogsverleden.

Ernst (91) overleefde meerdere concentratiekampen. Hij zorgde dat de SS’ers zijn naam kenden zodat ze hem als mens zagen. “Mens tegen mens is anders dan mens tegen niks.” Dat was wat bij hem kwam bovendrijven na vragen als: ‘Heeft u weleens in uw broek gepist van angst?’ Of: ‘Was de oorlog goed voor uw Duits?’

Het indrukwekkendst vond Lips de jongen die in 1942 werd geboren uit de relatie van zijn moeder met een al snel weer verdwenen Duitse soldaat. “Op Bevrijdingsdag begon voor mij de oorlog. Ik was dat moffenjong,” zei hij. Nog steeds voelt hij zich meer Duitser dan Nederlander. “Duitsers zijn nooit lelijk tegen me geweest. Nederlanders wel.”

