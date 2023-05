‘Prachtig al die kleuren,’ zette Yvon Jaspers voor. ‘Ja, groen en paars,’ sprak boer Evert

Het woord ‘stikstof’ viel niet één keer in Onze boerderij in Europa Beeld Onze boerderij in Europa, KRO-NCRV

Ze waren verreweg het leukste koppel van het laatste seizoen Boer Zoekt Vrouw. De zwijgzame melkveehouder Evert en de spiritueel ingestelde Maud. Tijdens de eerste ontmoeting in het datingprogramma pakte Maud meteen Everts handen vast. “Mooie handen. Grote knotsen,” stelde ze tevreden vast. Evert zei niets.

Later schreef Maud hem een gevoelige brief omdat het gesprek maar niet wilde vlotten. Everts reactie? “Mooie brief.” Stilte.

Een jaar verder verkeerden de twee verliefd en wel opnieuw in het gezelschap van koppelkoningin Yvon Jaspers. Die heeft haar bijbaan als merkambassadeur van veevoederbedrijf For Farmers weliswaar onder druk van de publieke opinie opgezegd, ze is nog steeds volop in de weer met wat ze in 2018 haar missie noemde: ‘burgers laten zien hoe het er echt aan toe gaat op boerenbedrijven’.

In die zin is het tweede seizoen van haar programma Onze boerderij in Europa goed getimed. Met de opgang van de BBB in het achterhoofd zou een verbindend programma tussen stad en boerderij een aanwinst voor de publieke omroep zijn.

Gekeuvel

Dat programma heeft Jaspers in elk geval nu niet gemaakt. Waarover Onze boerderij in Europa dan wel gaat is na anderhalf seizoen nog steeds niet helemaal duidelijk. Ja, over verschillende manieren van boer zijn. Over alternatieven voor grootschalige landbouw, dat ook. En op pad in Zuid-Engeland werd zo nu en dan ook de verstikkende werking van wet- en regelgeving aangestipt. Het woord ‘stikstof’ viel niet één keer.

Boven de heuvelachtige groene weiden (Evert: “Ik vind die heuvels mooi. Maar als het straks weer vlak is, vind ik dat ook wel weer mooi”) werd vooral veel gekeuveld over het verschil tussen melk- en vleeskoeien en de aantallen stuks vee. Kortom: de gesprekjes die bij Boer Zoekt Vrouw dienen om maar niet over die vermaledijde liefde te praten, zijn nu tot hoofdbestanddeel verheven.

Karig, maar gelukkig waren daar Maud en Evert. Ze struinden door een heideveld. “Prachtig al die kleuren,” zette Jaspers voor. “Ja, groen en paars,” sprak Evert. Maud, die uit Heemstede komt, legde later hun accenten naast elkaar. “Opgescheuten, zegt Evert op zijn Drents. Gek genoeg zeiden die bekakte mensen bij mij in de buurt dat net zo.” Een nieuwe stralende, verliefde lach volgde. Kunnen die twee geen eigen reallifesoap krijgen?

