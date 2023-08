Prachtdocumentaire: Amsterdamse verzetsheld Arondéus werd postuum een icoon voor de lhbtq-gemeenschap

Beeld KRO-NCRV

Ergens in Geuzenveld, verstopt achter Plein 40-45 en de Haarlemmerweg, ligt de Arondeusstraat. Eerlijk gezegd: straatje van niks. De helft bestaat uit schutting en het leven wordt elders gevierd. De straat is vernoemd naar Willem Johan Cornelis Arondéus, schilder, schrijver en verzetssheld. O ja, en openlijk homo.

In de práchtdocumentaire Willem & Frieda vertelt de grote Stephen Fry – schrijver, komiek, presentator – het verhaal van Arondéus en Frieda Belinfante, een celliste die op vrouwen viel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vervalsten ze persoonsbewijzen en met een bomaanslag op het Bevolkingsregister waren ze verantwoordelijk voor een van de meest memorabele daden van het verzet. Een opsteker voor het moraal was het: inwoners van Amsterdam zetten massaal een bloem voor het raam, een middelvinger voor de nazi’s.

Eer en glorie was er postuum voor de betrokkenen, maar – suggereert Boris Dittrich als Fry ernaar vraagt – voor de lhbtq’s in het gezelschap een beetje minder eer en glorie dan voor de rest. Eerder vertelde Dittrich al aan Fry over hoe de nazi’s eerst achter de homo’s aangingen, voordat ze op Joden gingen jagen. Vijftigduizend homoseksuele mannen waren naar de kampen gestuurd; geen Jodenster maar een roze driehoek op het hemd genaaid. Protest was er toen amper uit de maatschappij.

Arondéus en Belinfante maakten geen onderscheid: ze kwamen op tegen wat ze onrechtvaardig vonden en deden dat met rechte rug. Arondéus bekocht het met zijn leven, maar hij zou in zijn laatste dagen voordat hij geëxecuteerd werd een vrolijke, vastberaden indruk hebben gemaakt. Hij was opgepakt, net als het gros van z’n verzetsmakkers, en natuurlijk wist hij wat er komen ging, maar hij doorstond het ook weer met rechte rug. Tijdens het showproces had hij indruk gemaakt met zijn kalme en tegelijk spottende woorden over de nazi’s, hij had alle schuld op zich genomen en kwam in het hol van de leeuw nog eens op tegen het onrecht.

Een toonbeeld van moed, noemt Fry hem – en misschien kreeg hij een straatje van niks, maar postuum werd hij wel een icoon voor de lhbtq-gemeenschap. Zijn laatste woorden, in de cel tegen zijn advocate Lau Mazirel: “Laat de wereld weten dat homoseksuelen geen lafaards zijn. Dat zij niet minder moedig zijn dan wie dan ook.”

