PowNews op YouTube: niksige niksheid van uw belastinggeld

Mark Baanders van PowNews.

Er was vorige week een relletje rond PowNed. Dat was alweer eventjes geleden; het is voornamelijk heel stil rond de omroep met de grootste bek van Hilversum. Oprichter- en grootgraaier Dominique Weesie beloofde ooit het publieke bestel van binnenuit te gaan opblazen, en ligt nu overhoop met de NPO omdat die verbiedt dat PowNed filmpjes op het eigen YouTube-kanaal uitzendt. Iets zegt Lips dat deze fittie, ongeacht de afloop, niet tot de implosie van de NPO zal leiden.



Hoe staat het verder met PowNed? De Hofbar, de wekelijkse talkshow van Rutger Castricum vanuit een kroeg in Den Haag, doet zelden enig stof opwaaien en ontstijgt nimmer het niveau kroegpraat. Een goed gekozen naam dus, maar daar is alles mee gezegd. Het programma kabbelt, babbelt, en dan is het Haags kwartiertje weer voorbij.

Verder is er Onrecht, het zoveelste programma waarbij ladelichters op televisie worden ontmaskerd. Op z’n best resulteert dat in wat duw- en trekwerk waarbij de presentatoren paniekerig schreeuwen dat de oplichter ‘van de camera af moet blijven’. Spannend wordt het nooit.

Maar goed, Weesie vindt televisie dan ook achterhaald en richt zich op het internet. Nu staat het iedereen vrij een YouTubeaccount te openen, maar PowNed wil na 2020 in het publieke bestel blijven. Van uw belastingcenten dus.

En inderdaad, online blijkt ook PowNews nog gewoon te bestaan. Presentator van dienst is daar ene Mark Baanders, wiens stem klinkt als een scheepswerf in bedrijf, en zichzelf daarom de bijnaam ‘slijptol’ geeft. Dat is ook meteen het enige scherpe aan Baanders, wiens tenenkrommende filmpjes eruitzien als een persiflage op een corpsbal die kritische journalisten persifleert. Hij stelt flauwe vragen aan linkse activisten en doet verontwaardigd als ze niet met hem willen praten. Het is niet geestig, het is niet nieuw, het is niet clever, het is niksige niksheid.

Reageren? hanlips@parool.nl