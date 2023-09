Powerwalkcoach Maaike wierp zich op als kaartlezeres van Team Wit maar raakte al in de eerste etappe haar bril kwijt

In de ronkende introductie werd al beloofd dat You Never Walk Alone spannender zou worden dan de Formule 1. Beeld SBS6

Wandelen heeft het imago saai te zijn, in elk geval saaie televisie op te leveren. Desondanks durft SBS6 het aan om een nieuw programma te presenteren waarin wandelaars het tegen elkaar opnemen, onder het motto You Never Walk Alone – over die titel is niet lang gebrainstormd.

“Vijftien fanatieke wandelaars hebben de stoute schoenen aangetrokken.” Die grap kwam vast uit dezelfde brainstorm als de titel. In de ronkende introductie werd al beloofd dat het de strijd spannender zou worden dan de Formule 1: “De route van minimaal 25 kilometer per dag ligt vol stempelposten en pittige opdrachten. Hun eet- en slaapplaatsen moeten ze zelf regelen. Iedere etappe eindigt met een eliminatie! Slechts twee wandelaars van de drie teams bereiken de finale! Grenzen worden verlegd en op de finish ligt 50.000 euro voor het winnende wandelduo! Dit is geen pleziertocht maar een keiharde competitie!”

Zo lag het tempo hysterisch hoog in de eerste 2 minuten van deze kruisbestuiving tussen Wie is de Mol? en Expeditie Robinson.

Gelukkig werd in de rest van de eerste aflevering gas teruggenomen. De wandelaars mochten eerst kiezen in welk team ze wilden, wat opvallende resultaten opleverde. Zo zag teamcaptain en ex-marinier Aad (59) zich ineens met vier vrouwen opgescheept, wat hem deed verzuchten: “Ik denk dat het heel zwaar wordt want het zijn vrouwen.”

Paralympisch sporter Glasten (33) was bang dat niemand in zijn team wilde: “Want ik heb geen handen en korte armpjes.” Hij bleek uiteindelijk het meest populair.

De drie teams werden gehuld in de kleuren van de Nederlandse vlag en de deelnemers zelf bleken ook kleurrijk. Zo bekende Frank (38 jaar en ‘avonturier’) doodleuk: “Ik ben gekomen om te winnen, niet om nieuwe vrienden te maken.” Dat wordt gezellig in Team Blauw!

De 59-jarige powerwalkcoach Maaike wierp zich op als kaartlezeres van Team Wit maar raakte al in de eerste etappe haar bril kwijt, waarop ze haar teamleden letterlijk het bos in stuurde. Teamgenoot Yolanda had toen vanwege blaren haar wandelschoenen al voor slippers verruild en raakte verstrikt in het Hollandse struikgewas: “Er zit een doorn in mijn doos!”

Er waren, kortom, genoeg redenen voor leedvermaak vanaf de luie stoel, zonder dat de wandelwedstrijd ooit spannend werd. Maar of You Never Walk Alone de doorsnee SBS-kijker ertoe aanzet om ook ‘de stoute schoenen aan te trekken’ valt te betwijfelen.

