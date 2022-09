Politiek is op het filmfestival van Venetië nooit ver weg

Brad Pitt, Ana de Armas, regisseur Andrew Dominik, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Dede Gardner, Jeremy Kleiner en Warren Ellis bij de première van de Netflixfilm 'Blonde' in Venetië. Beeld Andreas Rentz/Getty Images

Al voordat zijn film in Venetië werd vertoond, was Jafar Panahi met zijn film No Bears een gedoodverfde winnaar in de hoofdcompetitie van het oudste filmfestival ter wereld. De Iraanse grootmeester werd afgelopen juli gearresteerd nadat hij protesteerde tegen de arrestaties van collega’s Mohammad Rasoulof en Mostafa Al-Ahmad. Panahi ging direct de gevangenis in, om een eerder opgelegde straf van zes jaar uit te zitten.

Alberto Barbera, de artistiek directeur van het filmfestival, benadrukte dat No Bears geen politieke film is, maar een romance. Dat klopt, en toch is politiek nooit ver weg in de film. Dat geldt ook voor de vier andere Iraanse films die in verschillende programma’s op het festival te zien zijn – een opvallend sterke aanwezigheid. “Films reflecteren de tijdsgeest,” benadrukten Panahi en Rassoulof in een statement dat zij vanuit de gevangenis Evin op het festival wisten te krijgen. “Cinema haalt inspiratie uit de maatschappij en kan er niet onverschillig over zijn.”

Hoge ogen

Ook Andrew Dominiks Blonde gooit hoge ogen. Actrice Ana de Armas zou heel goed weg kunnen lopen met de prijs voor beste actrice voor haar indrukwekkende vertolking van Norma Jeane Mortenson, alias Marilyn Monroe. Blonde is geen traditionele biografie maar eerder een poging om je mee te slepen in hoe het leven als Marilyn Monroe voor Norma Jeane zelf kan hebben gevoeld.

Dat was bepaald geen pretje. Een tragische jeugd met een afwezige vader en psychisch instabiele moeder is de bedding voor een kort maar heftig leven als speelbal van de filmindustrie. Een emotionerende film, die des te harder aankwam in de context van het festival, waar de afgelopen dagen sterren als Timothée Chalamet en Harry Styles op de rode lopers werden omringd door fotografen en schreeuwende fans.

Minder bekend

Mocht de jury onder leiding van actrice Julianne Moore een minder bekend gezicht willen belonen, dan lijkt Alice Diop de aangewezen keuze. Met Saint Omer levert de Française haar eerste speelfilm af, na met de documentaire Nous (2021) te hebben geïmponeerd. Zonder grote gebaren weet Saint Omer je mee te slepen in de emoties en de geestestoestand van een vrouw die het ondenkbare heeft gedaan: ze bracht haar eigen kind om het leven.

Door de ogen van schrijfster Rama, die zelf zwanger is, volgen we de rechtszaak tegen deze vrouw. Stukje bij beetje wordt duidelijk hoe zij tot haar daad kwam. En hoewel die rationeel nooit te bevatten zal zijn, weet Diop je met uiterst simpele middelen mee te voeren in de wanhoop die ze gevoeld moet hebben. Een film die je nog lang met je meedraagt.