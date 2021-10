Politie: assistent-regisseur gaf Baldwin wapen, zei dat het geen munitie bevatte

De ingang van de filmset van de western 'Rust', waar donderdag de fatale schietpartij plaatsvond. Beeld REUTERS

Volgens Amerikaanse media zouden zich enkele dagen voor het fatale incident ook al problemen zijn geweest met een wapen op de set.

“Een koud wapen,” vertelde assistent-regisseur Dave Halls tegen Baldwin toen hij hem het wapen gaf, zo staat in een huiszoekingsbevel dat is uitgevaardigd in Santa Fe, waar het tragische incident zich afspeelde. ‘Koud’ is jargon voor een wapen zonder munitie.

Het wapen was echter wel degelijk geladen met echte kogels. Toen Baldwin donderdag op de set het wapen afvuurde, raakte hij Halyna Hutchins (42) in de borst. Ze werd per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis, maar bezweek aan haar verwondingen. Regisseur Joel Souza (48), die achter Hutchins stond, werd geraakt in de schouder. Hij heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten.

Bloedvlekken op kostuum

Met het huiszoekingsbevel konden onderzoekers vrijdag de Bonanza Creek Ranch, de boerderij even buiten Santa Fe waar het drama zich afspeelde, doorzoeken. Ze zochten onder meer het kostuum van Baldwin voor de western Rust als bewijsmateriaal. Daarop zouden mogelijk bloedvlekken zitten. Ook zochten ze het wapen waarmee is geschoten, munitie en beelden die er eventueel van de gebeurtenis zijn gemaakt. Baldwin vuurde het wapen af tijdens een repetitie, het is niet zeker of die ook is opgenomen.

Het wapen was een van de drie die de wapensmid van de film, Hannah Gutierrez, op een karretje had klaargezet, blijkt uit de gerechtelijke documenten. Volgens een van de politieonderzoekers pakte assistent-regisseur Halls het bewuste wapen uit het karretje en gaf het aan Baldwin, niet wetend dat het geladen was met echte kogels. Het is onduidelijk hoeveel kogels er zijn afgevuurd.

Eerdere problemen met wapen

Enkele dagen voordat Baldwin het dodelijke schot loste, waren er ook al problemen met een wapen tijdens de opnames, schrijven de LA Times en showbizz-site Deadline. Volgens bronnen werden de standaard veiligheidsprotocollen rondom wapens in de filmindustrie niet zo nauw genomen op de set van de budget westernfilm Rust.

Baldwins stunt stand-in zou afgelopen zaterdag twee schoten hebben gelost met het wapen waarvan hem eveneens verteld was dat geen munitie bevatte.

“Hierop had een onderzoek moeten komen naar wat er was gebeurd,” vertelt een lid van de filmploeg. “Er waren geen veiligheidsbijeenkomsten. Er was geen garantie dat het niet meer zou gebeuren. Het enige wat ze wilden was haasten, haasten, haasten.”

Zeker zes leden van de cameracrew verlieten de filmset enkele uren voor het fatale incident. Ze hadden geklaagd over de slechte arbeidsomstandigheden. Ze waren onder meer boos over de lange uren die ze moesten maken, het lange reizen en achterstallig salaris. Ook had iemand van de cameraploeg een klacht ingediend omdat de veiligheidsprotocollen niet strikt werden nageleefd.

“De veiligheid van onze cast en crew is de topprioriteit van Rust Productions en iedereen die bij het bedrijf betrokken is,” zei Rust Movie Productions in een verklaring. “Hoewel we geen officiële klachten hebben ontvangen over de veiligheid van wapens of rekwisieten op de set, zulle we onze procedures intern evalueren terwijl de productie wordt stilgelegd.”

Baldwin zelf zegt ‘in shock’ en ‘verdrietig’ te zijn om de dood van Hutchins. Hij zegt volledig mee te werken aan het onderzoek dat de politie heeft ingesteld naar aanleiding van het incident. Er is geen aanklacht tegen de acteur ingediend.