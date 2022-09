Poldermocro’s toont worsteling Marokkaanse Nederlanders: ‘Mensen willen toch dat je een keuze maakt’

In Poldermocro’s trekken zes Nederlands-Marokkaanse jongeren naar Marrakesh om te onderzoeken hoe de Marokkaanse cultuur in hen zit. Beeld BNNVARA

Een gratis identiteitscrisis, zo noemt presentator Sahil Amar Aïssa (29) de situatie waarin niet alleen hij, maar ook de zes deelnemers aan Poldermocro’s vanaf hun geboorte belandden. Allemaal kwamen ze in Nederland ter wereld als kind van Marokkaanse ouders. En daarmee werden ze, vertelt Amar Aïssa (bekend van onder meer Rambam, Spuiten en Slikken en De Jakhalzen), onherroepelijk onderworpen aan een constante reeks vragen. Want hoe Nederlands zijn ze eigenlijk? En hoe Marokkaans?

In Poldermocro’s trekken zes Nederlands-Marokkaanse jongeren naar Marrakesh om te onderzoeken in hoeverre de cultuur van het land van hun ouders nog in hen huist. In – soms hoog oplopende – discussies met elkaar toetsen ze hun bevindingen.

Poldermocro’s is een idee van programmamaker Jalal Bouzamour. Hoe kwam hij bij jou terecht?

“Jalal sprak me vijf jaar geleden al over het idee. Hoewel het me een goed programma leek, vond ik het niets voor mij. Ik had nul ambitie om reality-tv te maken, ik richtte me meer op acteerwerk in films en op journalistieke reportages.

Maar toen Jalals pitch bij de omroep eindelijk succes had, bleek zijn plan veel inhoudelijker dan ik aanvankelijk dacht. Het onderzoeken van de identiteit van zo ongeveer de meest besproken demografische groep van Nederland leek me toch wel interessant. Ik ben opgegroeid in een tijd dat het heel normaal was dat de politiek over ‘het Marokkanenprobleem’ sprak. Mijn bestaan in dit land stond op de politieke agenda en zo voelen deze zes ‘Poldermocro’s’ het deels ook.”

Werd aan jou gedacht omdat je zelf ook tot die groep behoort?

“Ik neem niet deel aan de gesprekken die de jongeren met elkaar voeren, ik stel alleen maar vragen. Maar ik ken hun gevoelens natuurlijk wel en weet hoe lastig het voor veel mensen blijkt te zijn om ons simpelweg als Marokkaans-Nederlands te zien.

“Heel vaak willen mensen toch dat je een soort keuze maakt. En dan is het antwoord nooit helemaal goed. Als je zegt dat je je meer Marokkaans voelt, ben je ondankbaar voor al het mooie dat Nederland te bieden heeft. Voel je je meer Nederlander, dan dreigt altijd conflict met de generatie voor je. Terwijl je simpelweg nooit het één of het ander bent. We zijn een nieuwe, op zichzelf staande groep met wortels in twee culturen.”

Toch zijn er, zo tonen de zes deelnemers aan Poldermocro’s, grote onderlinge verschillen.

“Natuurlijk. Voor elke jongere is het lastig om precies uit te vinden wie je bent, maar als er twee culturen aan je trekken, komt daar een factor bij. Bij de jongeren in de serie zie je duidelijk dat ze van mening verschillen over geloof, hun band met Marokko of over bijvoorbeeld homoseksualiteit. Progressief denken staat af en toe tegenover conservatisme. Ook ik ben met dat soort dilemma’s bezig geweest. Ik ben een kind van mijn ouders, maar ben niet precies zoals zij. Dat is iets wat je als opgroeiende tiener een plek moet geven.”

Je bent een kleine tien jaar ouder dan de deelnemers. Is dat piekeren voorbij?

“Ja gelukkig wel. Ik kan inmiddels heerlijk laveren tussen de twee culturen, voel me kosmopolitisch. Maar ik kan me goed inleven in hun worsteling. Als iemand tegen je zegt: ‘Je spreekt zo goed Nederlands’ of ‘Je bent gewoon een Nederlander, hoor’, dan heb je een safe space in je hoofd nodig waarin je durft te zeggen: ‘Hallo, dat bepaal ik zelf wel.’ Dit programma helpt dat hopelijk een beetje op weg.”

