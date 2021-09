Poëzieprijs Sybren Polet voor ‘grenzen verkennende’ Michael Tedja

Michael Tedja.

De prijs wordt sinds 2018 uitgereikt ter bekroning van het oeuvre van een Nederlandstalige auteur die schrijft en werkt in de geest van de experimentele dichter, prozaschrijver en essayist Sybren Polet (1924-2015). Met 35.000 euro is het een van de grootste in het Nederlandse taalgebied.

Tedja is schrijver, dichter, schilder en curator en woont en werkt in Amsterdam. Hij werd in 1971 in Rotterdam geboren en groeide op in Vlaardingen in een gezin met Surinaamse ouders. Hij studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en vervolgde zijn opleiding aan het Sandberg Instituut waaraan hij sinds 2006 als docent verbonden is.

Prijzen

In 2003 verscheen zijn romandebuut A.U.T.O.B.I.O.G.R.A.F.I.E. (Aantekeningen Uit Tedja’s Onderbewuste ­Bibliotheek In Oorspronkelijke Grootse Retoriek Als Fallectomie In Erotiek) bij Vassallucci. Twee jaar later publiceerde hij zijn eerste dichtbundel De aquaholist bij de onafhankelijke uitgeverij Sea Urchin. Dit jaar verscheen zijn vierde roman, Meta is haar naam (uitgeverij IJzer).

In 2001 won Tedja de Charlotte Köhlerprijs, de aanmoedigingsprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor jong talent in beeldende kunst en theater. Vorig jaar won hij de Jana Beranováprijs 2020, een oeuvreprijs voor onafhankelijke auteurs die zich niet laten leiden door conventionele, modieuze, of morele criteria.

Kritisch

“Michael Tedja is maker van een caleidoscopisch oeuvre, dat tal van denkbare grenzen verkent en overschrijdt en tegelijkertijd ook dat overschrijden weer kritisch analyseert,” aldus de jury onder voorzitterschap van hoogleraar Nederlandse letterkunde Jos Joosten.

Sybren Polet schreef proza met een sterk experimenteel en vernieuwend karakter, zijn dichtwerk wordt tot dat van de Vijftigers gerekend. In 2010 hebben de schrijver en zijn vrouw, vertaalster Cora Polet (1930-2016), een stichting in het leven geroepen die zorg draagt voor ondersteuning en erkenning voor literair werk naar zijn visie. Naast de driejaarlijkse Sybren Poletprijs (die in 2018 voor het eerst werd toegekend aan Peter Verhelst) kent de stichting sinds 2011 incidenteel de Lokienprijs toe aan een (literaire) instelling, uitgeverij of tijdschrift.

De Sybren Poletprijs wordt op donderdag 18 november aan Tedja overhandigd in Felix Meritis.