Podiumprijs voor DJ Carista Eendragt en Maison the Faux

Dj Carista Eendragt (midden) en Tessa de Boer (l) en Joris Suk (r) van MAISON the FAUX winnen de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2021. Beeld Emma te Hietbrink

Het bedrag van de prijs mogen de kunstenaars naar eigen inzicht aanwenden ten behoeve van hun artistieke ontwikkeling.

De andere genomineerden waren dit jaar Romana Vrede, House of Vineyard en Boogaerdt/VanderSchoot. De winnaars zijn geselecteerd door een adviescommissie onder leiding van Annemieke Keurentjes, programmeur van het Holland Festival.

‘Performance designers’ Tessa de Boer en Joris Suk van Maison the Faux overtuigen volgens de commissie door hun enorme begeestering en drive om langs en buiten alle gebaande paden te kiezen voor een veel theatralere presentatie van hun werk. ‘Weg van de snelle productieprocessen in die industrie ontwikkelen ze een unieke performancepraktijk, waarbij ze het avontuur niet schuwen.’ De commissie noemt hun werk een ode aan de verbeelding en een rolmodel voor inclusiviteit en emancipatie.

Eclectische smaak

DJ Carista (Carista Eendragt) is volgens de commissie is uniek in het veld door haar eclectische smaak; ze kiest niet voor een eenzijdige muzikale opvatting maar blijft nieuwsgierig naar nieuwe inspiratiebronnen. ‘In een veld waarin weinig vrouwelijke artiesten een platform hebben is ze een rolmodel en ze is ruimhartig in het delen van haar platform. Met haar eigen label UnitedIdentities biedt ze andere vrouwen een podium en is ze een grote stimulans voor ander (lokaal) talent, onder het motto: no ego, all equal. In een tijd waarin de clubsector het zwaar heeft, is haar werk een bron van hoop en pure joy.’

Het is de vijfde keer dat de Gieskes-Strijbis Podiumprijs is uitgereikt. De prijs is in 2017 in het leven geroepen om vrij denken en verbeelden te ondersteunen en wordt jaarlijks uitgereikt aan twee makers die bijdragen aan de kwaliteit en de diversiteit van de podiumkunsten in Nederland.

Breed veld

De vijf uiteenlopende nominaties weerspiegelen volgens de adviescommissie de enorme diversiteit en innovatiekracht binnen het brede veld van de podiumkunsten. ‘Hun werk kenmerkt zich door een nieuwe taal en esthetiek die nog geen gemene deler is in het veld. Op een vanzelfsprekende manier slechten ze de grenzen tussen kunstvormen en agenderen ze onderwerpen die lang onderbelicht zijn gebleven in de podiumkunsten.’