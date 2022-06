Podcast: rechtszaak moord Peter R. de Vries: verdachten zonder verhaal, maar een dossier vol bewijs

Justitie eist levenslang voor ‘schutter’ Delano G. (22) en ‘voorbereider en chauffeur’ Kamil E. (36) voor het medeplegen van de moord op Peter R. de Vries, die op 6 juli 2021 in de Leidsebuurt werd neergeschoten en negen dagen nadien overleed.

Volgens de officieren van justitie ‘heeft het er alle schijn van dat De Vries zijn rol als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. met de dood heeft moeten bekopen’. Beide verdachten wisten precies wat ze deden, stellen de aanklagers, en deden dat puur uit financieel gewin.

De kinderen van Peter R. de Vries legden emotionele slachtofferverklaringen af tijdens de rechtszaak. Aan de twee verdachten was van tevoren gevraagd of ze de nabestaanden wilden aankijken. Kelly de Vries, die de zaal even verliet toen camerabeelden werden getoond waarop te zien was hoe De Vries werd neergeschoten, richtte zich daarna tot de verdachten.

“Jullie kinderen zullen de rest van hun leven los moeten komen van jullie daden. Ik ben opgegroeid met een vader op wie ik alleen maar trots kan zijn. De naam van mijn vader zal de geschiedenisboeken ingaan, net zoals die van jullie. Maar over mijn vader zullen ze schrijven dat hij een held was.”

