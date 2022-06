Podcast- en programmamaker Luuk Dresen (27) plotseling overleden: een onvermoeibaar mediatalent met brandende ambitie

Hij wilde de nieuwe Paul de Leeuw worden, of James Corden. En anders wel de nieuwe Tim Hofman. Luuk Dresen (1995-2022) had grote dromen, en was niet bang om ze hard uit te spreken. Na jarenlang ploeteren had hij de wind eindelijk in de zeilen, met een eigen podcast, een YouTubeshow en programma’s voor SBS6 en AT5. Zaterdag overleed hij plotseling, na een noodlottig ongeval.

Dresen was slim, gedreven en zat boordevol ideeën, zeggen mensen die met hem werkten. Onvermoeibaar, superambitieus en altijd enthousiast, vertellen zijn vrienden. ‘Dan doe ik het zelf wel,’ was Dresens credo.

Die kwaliteiten toonden zich al tijdens zijn schooltijd in Zeist. Op KSG De Breul speelde hij steevast de hoofdrol in de toneelstukken die werden opgevoerd, hij organiseerde de schoolfeesten waar hij zelf de dj was, in het weekend draaide hij ook in kroegen in Zeist. Toen wilde Dresen, die op zijn computer ook zelf dance maakte, nog de volgende Armin van Buuren worden, zei hij tegen iedereen die het horen wilde.

Omdat het leren Dresen makkelijk af ging, vertrok hij naar Delft, waar hij technische natuurkunde studeerde. Hij werd lid van het studentencorps, ging wonen in ‘‘t Paviljoen’, een pand aan de Oude Delft waar 14 mannelijke studenten huisden. Al snel bleek dat Dresen maar weinig van zijn creativiteit kwijt kon in zijn studie, en begon hij, naast toneelspelen en dj’en, met het maken van Youtubefilmpjes. Het leverde hem naast bewondering ook de nodige hoon op van zijn huis- en jaarclubgenoten, maar daar liet Dresen zich niet door van van de wijs brengen. “Luuk kan heel goed met kritiek omgaan. Hij beschouwt dat nooit als een aanval, eerder als feedback waar hij zijn voordeel mee kan doen,” zegt zijn manager Cyriel Marijnissen.

Masterplan van Luuk Dresen

Dresen haalde zijn master Communicatiewetenschap, verhuisde naar de Van Woustraat in Amsterdam en was vastberaden om het te gaan maken in de mediawereld. Zo kwam hij ook binnen bij AT5, waar hij tijdens de coronacrisis filmpjes maakte over ondernemers en artiesten uit het nachtleven, en in 2021 de politieke kennis van Amsterdammers testte in aanloop naar de verkiezingen. “Luuk had het talent om de mensen die hij interviewde direct op hun gemak te stellen. Hij was een bruisende, jonge maker. Zijn overlijden is echt een verlies voor de journalistiek,” zegt AT5-hoofdredacteur Altan Erdogan.

Dresen won in 2021 de ‘&C Talent of the Year Award’, een initiatief van Chantal Janzen. Zij zag in hem een bijzonder talent, iemand die even makkelijk zware als lichte onderwerpen kon behandelen. Dat kon hij onder meer kwijt op het YouTubekanaal Nieuwe Gasten en in zijn podcasts De H van Hetero, waarin een brug geslagen werd tussen de hetero’s en de lhbtiq-gemeenschap en Lekker lullen, de podcast, waarin hij samen met Lieke Augustijn persoonlijke en maatschappelijke onderwerpen besprak. Recentelijk werd Dresen een van de presentatoren van Hart op de Tong, de online serie van Hart van Nederland.

Ambitieus was Dresen in alles wat hij deed. “Hij kon heel goed koken, en had voor zijn pasta’s altijd de duurste olijfolie nodig, vond hij. Daar steggelden we dan over, want daar moesten wij aan meebetalen, maar het was wel typisch Luuk. Hij ging altijd voor het beste,” vertellen Daan Kok en Jeroen van Welsenes, met wie hij samenwoonde op de Van Woustraat. “Luuk had een masterplan, hij wilde het per se maken in de mediawereld,” zegt jeugdvriend Bas van de Klashorst. “Op z’n 23e zei hij: ik geef mezelf 5 jaar, als het dan niet gelukt is neem ik wel een saaie kantoorbaan.” Afgelopen zaterdag, op zijn 27e, werd een tragisch ongeluk in Amsterdam Dresen fataal. “Het enige wat iets van troost biedt is dat hij het begin van zijn succes tenminste heeft meegemaakt.”