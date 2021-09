Podcast Branie in het teken van het Ajaxlogo. ‘Geef Ajax z’n gezicht terug!’

Het logo van Ajax aan de muur van trainingscomplex De Toekomst. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Presentator Menno Pot ontvangt Sander Huisman, die jarenlang aanjager en woordvoerder van de campagne ‘Geef Ajax z’n gezicht terug!’ was. Paroolredacteur Josien Wolthuizen, toegewijd Ajacied, schuift ook aan.

Jarenlang voerden fanatieke Ajaxsupporters campagne voor de terugkeer van wat zij het ‘oude Ajaxlogo’ noemen: het embleem zoals het tót de zomer van 1991 op het Ajaxshirt stond. ‘Geef Ajax z’n gezicht terug!’, luidde de slogan. Het moderne, uit elf strepen bestaande logo moest weg, vonden ze.

Deze zomer kregen ze deels hun zin: het oude clublogo is terug op het rood-witte thuisshirt. Het gaat vooralsnog om een eenmalige geste van Ajax: op de uittenues en de clubwebsite staat nog altijd het moderne, gestileerde embleem dat in 1991 werd ingevoerd. Of het oude logo een blijvertje is, zal nog moeten blijken.

De terugkeer van het oude Ajaxlogo komt uitgerekend in de zomer waarin het gemoderniseerde embleem zijn dertigste verjaardag viert.

Nieuwe start

Het nieuwe embleem stond in 1991 symbool voor de nieuwe start die Ajax wilde maken: het bestuur van Michael van Praag trad in 1989 aan toen de club bijna failliet was en van het ene schandaal naar het andere leek te rollen. Van Praag wilde dat Ajax moderner werd, professioneler en transparanter. Het nieuwe logo weerspiegelde dat: de kop van de Griekse krijger Ajax, teruggebracht tot een beeldmerk van elf lijnen.

Maar er was nog een reden om het logo te moderniseren: het oude kende sinds de invoering in 1928 zo veel verschillende versies en varianten dat het merkenrechtelijk niet te beschermen viel. Ironisch genoeg was het Ajaxlogo nooit zo lang stabiel en onveranderd als het moderne, tussen 1991 en 2021.

Waarom houden de supporters zo van het oude logo? En: waarom keerde het klassieke embleem jaar in jaar uit niet terug op het officiële shirt, maar deze zomer ineens wel? Dat en meer komt maandag aan bod in deze speciale aflevering van Branie.

