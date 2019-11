Plots klaagde Boulevard over de roddels over Bridget en André

Eddy Zoëy spatte bijna van verontwaardiging uit elkaar in RTL Boulevard. Beeld -

Het nieuws over het gloednieuwe showbizz­koppel André Hazes junior en Bridget Maasland noopte Lips over te schaken naar RTL Boulevard, uit louter professionele overwegingen uiteraard. Bridget Maasland was immers regelmatig bij dat programma als presenta­trice te zien en dat maakte nieuwsgierig naar de wijze waarop haar showbizzcollega’s dit shownieuws uit eigen keuken zouden bespreken.

Boulevard had het over ‘tortelduifjes die op roze wolken zweefden’ maar helaas waren omringd door donderwolken. Want de twee kregen een hoop bagger over zich heen op ‘de socials’, zoals de roddelrubrieken de sociale media noemen. Zo zou André zijn Monique hebben bedrogen met Bridget en waren de kinderen van beide kersverse geliefden sowieso het kind van de rekening.

Entertainmentdeskundige Aran Bade meldde dat dit nieuws ‘zich vooral in de media afspeelde’. Voor die opzienbarende constatering moet je inderdaad enter­tainmentdeskundige zijn. “De media­storm is nog niet gaan liggen,” constateerde hij ook nog, in het showbizz­programma dat zelf graag een flinke media­storm aanwakkert – maar die ironie ontging de makers.

Presentator Eddy Zoëy, zelf nooit te beroerd om een vette roddel rond te twitteren, spatte bijna van verontwaardiging uit elkaar: “Dat mensen van alles op hun Twitter­account zetten, zoiets zou toch strafbaar moeten zijn?”

Het was alsof hooligans klaagden over spelverruwing, of Nutellawinkeliers de verschraling van het winkelaanbod bekritiseerden. De zelfreflectie van de showbizzrubrieken die hun bestaan aan gossip ontlenen, werd compleet overschaduwd door de selectieve verontwaardiging over die verderfelijke sociale media. Zodra een roddel iemand uit de eigen gelederen treft, worden de rijen gesloten; Lips noemt dat ook wel het Albert Verlinde-effect.

