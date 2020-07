Plek waar Van Gogh voor het laatst schilderde ontdekt

Vincent van Gogh (1853 - 1890), Auvers-sur-Oise, juli 1890. Beeld Van Gogh Museum

Volgens het Van Gogh Museum is het spectaculair dat de grootste boomstronk uit het laatste werk van de schilder nog aanwezig en herkenbaar is.

De locatie, die ook voor publiek te zien is, werd dinsdag onthuld in het bijzijn van onder anderen de algemeen directeur van het Van Gogh Museum, Emilie Gordenker, en Willem van Gogh, achterkleinzoon van Vincents broer Theo.

Wouter van der Veen, wetenschappelijk directeur van het Institut Van Gogh in Auvers-sur-Oise, deed de ontdekking. Hij vond onlangs een oude ansichtkaart uit 1900-1910 met een afbeelding van een met boomstammen en wortels begroeide heuvelrand die wel erg overeen kwam met het doek van Van Gogh.

Opmerkelijke overeenkomsten

Van der Veen legde zijn vondst voor aan onderzoekers van het Van Gogh Museum die concluderen dat het zeer waarschijnlijk om dezelfde plek gaat. Zo komen de vorm van de heuvelrand overeen, de wortels, hun onderlinge verhoudingen, de samenstelling van de grond en de steile kalksteenwal. “Het zonlicht dat Van Gogh schilderde geeft aan dat de laatste penseelstreken aan het einde van de middag zijn aangebracht, wat informatie verschaft over de indeling van deze dramatische dag, die eindigde met zijn fatale zelfverwonding,” aldus Van der Veen.

Volgens onderzoeker Teio Meedendorp vertoont de begroeiing op het postkaartje zeer opmerkelijke overeenkomsten met de wortelvormen op Van Goghs schilderij. “Hij moet er vaak langs zijn gelopen op weg naar de uitgestrekte velden achter het kasteel van Auvers, waar hij ook juist in die laatste week meermaals schilderde en uiteindelijk de hand aan zichzelf sloeg.”

Laatste werk

Het was lange tijd onduidelijk welk schilderij Van Gogh als laatste maakte. In 2012 concludeerden onderzoekers van het Van Gogh Museum dat dit Boomwortels moet zijn geweest. Opvallend is ook dat dit werk, dat zich in de museumcollectie bevindt, niet helemaal is voltooid. Ze baseerden zich op aantekeningen van kunstverzamelaar Andries Bonger, die een schilderij beschrijft dat Van Gogh gemaakt zou hebben kort voordat hij stierf in juli 1890.

Museumdirecteur Emilie Gordenker: “Het is fantastisch nieuws dat het Wouter van der Veen is gelukt deze locatie te ontdekken, omdat deze ons meer inzicht geeft in de laatste dag van het leven van deze kleurrijke artiest.”