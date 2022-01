Please Baby Please openingsfilm in Rotterdam

Please Baby Please van regisseur Amanda Kramer is de openingsfilm van het International Film Festival Rotterdam.

Het IFFR gaat van 26 januari tot 6 februari alleen online door. Festivaldirecteur Vanja Kaludjercic zegt dat de films die meedingen in de verschillende competities van het festival later dit jaar, als de bioscopen weer open mogen, ook nog op het grote doek te zien zijn.

De Nederlandse regisseur Sam de Jong dingt met zijn film Met mes mee in de Tiger Competition voor opkomend talent. Zijn film neemt het op tegen producties uit onder meer Rusland, India, Mexico en Zweden. Ook in de selectie van de Big Screen Competition zit één Nederlands film: Splendid Isolation van Urszula Antoniak. De tegenstand is internationaal met films uit Zuid-Afrika, Kazachstan en Australië.

De kaartverkoop voor het festival begint op 21 januari.