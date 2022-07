Played Rack bij de Sloterplas is een afdruiprek om mee te spelen

Played Rack van Maze de Boer leidde een nomadisch bestaan, maar heeft nu een voorlopig vaste plek gekregen bij het Van Eesteren Museum in Nieuw-West. Beeld Sophie Saddington

Toen de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen in de jaren vijftig de firma Tomado opdracht gaf een simpel, licht en goedkoop afdruiprek te produceren, luidde dit de bloeiperiode in van het bedrijf. De huishoudelijke producten van geplastificeerd draadstaal vlogen de fabriek uit. Van het afdruiprek zijn er honderdduizenden gemaakt.

Tomado kon in de jaren zeventig de concurrentie uit de lagelonenlanden echter niet meer aan en ging failliet. Kunstenaar Maze de Boer wekte het verleden weer tot leven door in 2010 een sculptuur te maken in de vorm van een uitvergroot afdruiprek. Hij zette het vervolgens op z’n kop, waardoor het iets anders werd: een klimrek. Plate Rack werd Play Rack. Oftewel: het afdruiprek werd bespeeld, zoals de woordspelige titel van het werk stelt.

Het uitbenen van de werkelijkheid tot het punt waar zij nog net haar essentie behoudt, is een constante in het oeuvre van De Boer. Hij laat je afvragen waar de essentie van een object of ruimte eigenlijk in zit en welke onderdelen je kunt beschouwen als ‘aankleding’.

Blokken Sunlightzeep

Bijzonder indrukwekkend was het metrostation dat hij in 2005 bouwde in de kelder van het Post CS-gebouw, waar W139 toen tijdelijk was gehuisvest. In Galerie Stigter Van Doesburg bouwde hij met hout en karton het interieur van de kruidenierszaak na die hier vroeger zat, tot de blokken Sunlight-zeep aan toe. En recent presenteerde hij een gokautomaat waar je geen geld in kunt werpen en die ook niks uitkeert, maar wel verslavend leuk is om mee te spelen.

De locatie van het werk doet er bij De Boer altijd toe, zo ook in het geval van Played Rack. De sculptuur was voor het eerst te zien tijdens de inmiddels legendarische sculptuurmanifestatie Beeld Hal Werk, die plaatsvond in de Kromhouthal, waar vroeger een metaalbewerkingsfabriek zat. Daarna leidde het werk een nomadisch bestaan en kwam het onder andere terecht bij het Cobra Museum in Amstelveen, de stad waar ook Museum Jan staat dat vernoemd is naar Jan van der Togt, een van de oprichters van Tomado.

Played Rack heeft nu een voorlopig vaste plek gekregen bij het Van Eesteren Museum en ook dat is toepasselijk. Van Eesteren was verantwoordelijk voor het Algemeen Uitbreidingsplan, waaraan we onder meer Buitenveldert en de Westelijke Tuinsteden te danken hebben. De planoloog schakelde architect Aldo van Eyck in om het speeltuig voor bijna 700 speeltuintjes te ontwerpen. Played Rack is met zijn gebogen, heldere vormen in staal overduidelijk een nazaat van Van Eycks iglo en klimboog.

Played Rack

Sinds 2010

Kunstenaar Maze de Boer

Waar Bij Van Eesteren Museum

Lees terug: ons overzicht met de mooiste kunstwerken in het straatbeeld van Amsterdam.