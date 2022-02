Platte aarde blijkt een goede fundering voor een onwrikbare vriendschap

Vier vrienden met een missie: met een laser bewijzen dat de aarde plat is. Beeld Tim Bary

Lips moest toegeven, áls je dan wil bewijzen dat de aarde plat is, dan is het best een aardige vondst: een laserstraal vanaf Calais helemaal op de krijtrotsen van Engeland richten. Hij zag het gisteren in 2doc: Vier vrienden op een platte aarde, van documentairemaker Tim Bary, over een vriendengroep met een missie: laten zien dat de aarde niet rond is, maar plat.Spoiler: niet gelukt. Maar Lips zag wel een goed gelukt portret van vier vrienden, elk met hun eigen reden om mee te gaan in dat campertje naar Frankrijk.

De eerste is de aanjager, die ergens in de krochten van het internet overtuigd raakte van een ander gelijk. Hij was het die een loeisterke laser liet maken in Vietnam, hij was het ook die tegen het advies van zijn ouders naar het conservatorium was gegaan. De dwarsdenker dus.

Zijn voornaamste partner in crime is de oorlogsveteraan die in Servië zijn hele wereldbeeld zag kantelen. Sinds hij daar de orders moest opvolgen die hem aan zijn oorlogstrauma’s hielpen, neemt hij van niemand nog iets aan. Dus de aarde plat, waarom niet?

Dan de jonge vader, die vooral even weg mag van zijn baby die begint te huilen als hij hem vasthoudt. En een wat oudere vader die overloopt van gezinsgeluk en ondertussen het cement tussen de stenen van deze vriendengroep is. Hij vermoedt eigenlijk dat de aarde gewoon rond is, maar ach, zeker weten doe je het niet.

Ter plekke bleek het plan matig doordacht, zag Lips. Eerst de oorlogsveteraan op een ferry naar Engeland om daar te kijken of de laser de krijtrotsen haalt. Ondertussen in Frankrijk het geklooi met dat ding. Mikken gaat globaal, al snel komt de suggestie om de laser maar gewoon een beetje te heen-en-weren.

Dan de aftocht. Naar huis, niks bewezen, behalve de kracht van onwrikbare vriendschap.

