Platenmaatschappij Excelsior bestaat 25 jaar: van Spinvis tot André van Duin

Amsterdam, 31-05-2021, Amsterdam-Noord, Buiksloterweg 5a. Portret van Ferry Roseboom (rechts) en Frans Hagenaars (links) voor het pand van Excelsior. Beeld Nosh Neneh

1.

De eerste plaat die Excelsior uitbracht was Clean van de groep Caesar. Op dezelfde dag, 3 juni 1996, verscheen ook Weeps van Daryll-Ann. Het album van Caesar kreeg om alfabetische redenen een lager catalogusnummer.

2.

Excelsioroprichters Ferry Roseboom en Frans Hagenaars hadden eerder het label Electrolux, waarop vijf vinylsingles verschenen. Het motto was ‘Nothing sucks like Electrolux,’ ooit de slagzin waarmee de Zweedse stofzuigerfabrikant Electrolux de Amerikaanse markt dacht te veroveren. De Zweden dwongen Roseboom en Hagenaars een andere naam voor hun platenmaatschappij te kiezen.

3.

De x in zowel Elecrolux als Excelsior is niet toevallig. 25 jaar geleden doceerde Roseboom al in deze krant: “Marketingregel nummer één: altijd een x in de naam. Ziet er visueel aantrekkelijk uit, klinkt goed, is sexy en – heel belangrijk – blijft hangen. Dat is onderzocht, hoor: namen met een x erin worden door de mensen beter onthouden.’’

4.

Voor hij de muziekbusiness inging, werkte Roseboom als bureauredacteur bij Televizier/Avrobode. In de rubriek Poptelex werd hij geacht nieuwtjes over Top 40-artiesten te verzamelen, maar nam hij ook berichten op over alternatieve groepen als Hüsker Dü en The Feelies.

5.

Excelsior werd vooral opgericht om het album Weeps van Daryll-Ann uit te kunnen brengen. De groep, waarvan Roseboom manager was, stond eerder onder contract bij de Britse platenmaatschappij Hut, maar werd daar gedropt wegens teleurstellende verkoopcijfers. Bij Excelsior was de groep wel een groot succes.

6.

Na een zwervend bestaan in vooral Amsterdam, maar ook Utrecht en Hilversum, is Excelsior sinds acht jaar gevestigd in een voormalige twee-onder-een-kapwoning op de Buiksloterweg in Noord. Ooit woonde de portier van het Shellcomplex er, en werd de andere woning door dat bedrijf gebruikt voor logies.

7.

Frans Hagenaars is de huisproducer van Excelsior. Lang had hij een eigen studio in Weesp, nu heeft hij een opnameruimte in het pand aan de Buiksloterweg.

8.

Jeroen Kleijn zou je de huisdrummer van het label kunnen noemen. Hij speelde en speelt bij Excelsioracts als onder meer Daryll-Ann, Johan, Tim Knol, Scram C Baby, Bauer, Spinvis en Claw Boys Claw. Hij is ook labelmanager bij Excelsior.

9.

Excelsior werd bekend met alternatieve en weemoedige gitaarmuziek, maar bracht ook gospel, kinderplaten, country, Afrikaans, soul, harde rock, oude jazz, surf en singersongwriters uit.

10.

Aan hiphop waagde Excelsior zich niet. Aan de artiestenstal werd onlangs wel Bob uit Zuid toegevoegd, die je een rapper zou kunnen noemen. Hij maakt met ‘echte’ instrumenten muziek in de stijl van de Beastie Boys. Bob uit Zuid is de zoon van Nico Dijkshoorn.

11.

Ferry Roseboom is een van de bedenkers van Into The Great Wide Open. Hij noemt het festival op Vlieland zijn hobby.

12.

Excelsiorartiest Spinvis (Erik de Jong) heeft een punkverleden. Als tiener speelde hij in de jaren zeventig drums in The Duds, een van de eerste Nederlandse punkbands. De groep komt voor op Utreg Punks, een verzamel­elpee die Excelsior ter gelegenheid van Record Store Day uitbrengt op 12 juni.

13.

Met het nummer I Follow Rivers van de Belgische groep Triggerfinger, een cover van een song van de Zweedse zangeres Lykke Li, had Excelsior in 2012 een hit in bijna heel Europa. Het ging om een live-opname uit de ochtendschow van 3FM-dj Giel Beelen.

14.

Fixkes, een andere Belgische groep op Excelsior, stond in 2006 met debuutsingle Kvraagetaan in Vlaanderen zestien weken achter elkaar op nummer 1.

15.

Net als de gelijknamige voetbalclub uit Rotterdam heeft Excelsior een supportersvereniging. Supporters van de platenmaatschappij ontvangen maandelijks een verrassing; vaak een cd of vinylplaat, maar mogelijk ook een zeefdruk of boekje. Het lidmaatschap kost 11 euro per maand.

16.

De succesvolste Excelsiorartiest is Danny Vera, die er in 2013 tekende. Grote platenmaatschappijen trekken aan de zanger, wiens nummer Roller Coaster vorig jaar de eerste plaats van de Top 2000 haalde, maar hij blijft lekker bij Excelsior.

17.

Danny Vera koppelde Excelsior ook aan André van Duin, van wie het label onlangs de door Frans Hagenaars geproduceerde single Voor altijd uitbracht. Eerder zongen Van Duin en Vera het door de laatste geschreven lied in het tv-programma Matthijs Gaat Door.

18.

Een nog verrassender artiest op Excelsior is Lenny Kuhr, van wie het label later dit jaar een nieuw album uitbrengt. De zangeres van De Troubadour (gedeelde eerste plek op het Eurovisiesongfestival van 1969) en Visite belandde bij het label op voorspraak van de zussen Loes en Renée Wijnhoven van het duo Clean Pete, die grote fans van haar zijn.

19.

Dave von Raven van The Kik bracht op Excelsior eerst twee albums uit met The Madd. Ongeneeslijk beat heet hun debuutalbum uit 2007. Inderdaad, ook toen al sixtiesmuziek in de moerstaal, zij het dat het nummer Je suis parti werd gezongen in het ‘Rotterfrans’.

20.

In de beginjaren van Excelsior runde ­Ferry Roseboom ook het fietskoerier­bedrijf Velox (hé, weer een naam met een x). Onder dezelfde naam werden bij het pand in Amsterdam enige tijd fietsen verhuurd: klassieke Spartavouwfietsen van het type 8-80, het favoriete vervoermiddel van Roseboom.

21.

Voor Excelsiorartiest Meindert Talma is het muzikantenbestaan ondanks altijd lovende kritieken geen vetpot. Een subisidieaanvraag bij het Fonds Podiumkunst werd vorig jaar nogal lomp afgewezen. Excelsior riep daarop de Bond voor Meindert Talma in het leven; een vereniging van bewonderaars die jaarlijks 100 euro of meer doneren om zijn werk mogelijk te maken. De bond heeft al 120 leden.

22.

Anton Dautzenberg, schrijver én groot liefhebber van heavy metal en aanverwante muziek, werkt aan de samenstelling van een door Excelsior uit te brengen dubbelelpee met Nederlandse en Vlaamse hardrock uit de periode 1979-1984.

23.

De Excelsiorcatalogus telt inmiddels 642 items. Vanzelfsprekend gaat het daarbij vooral om cd’s, elpees en singles, maar de platenmaatschappij gaf ook enige boeken uit.

24.

Tim Knol, die op Lowlands 2009 als 19-jarige een contract tekende bij Excel­sior, heeft bij de platenmaatschappij zijn eigen imprint I Love My Label. Op het label, dat werd vernoemd naar een song van Nick Lowe, verschijnt vooral werk van jonge artiesten, zoals onlangs van het folkrockduo Sam & Julia.

25.

De recentste release op Excelsior is het album Happy in Hindsight van Bertolf. Het maakt de cirkel rond, want hij werd, net als bijvoorbeeld Tim Knol, erg beïnvloed door Daryll-Ann.

Op 17 november viert Excelsior het 25-jarig bestaan met een groot feest in Paradiso. Onder veel anderen treden Tim Knol en Danny Vera op.