Plastisch Fantastisch verkoopt zelfvertrouwen in de vorm van een nieuwe neus

Plastisch Fantastisch. Diana Gabriels bepaalt met een client hoe groot zijn bilimplantaten moeten worden. Beeld Net 5

De nieuwe serie Plastisch Fantastisch op Net 5 begon met een waarschuwing; dit programma bevat beelden van operaties en kan mogelijk als schokkend worden ervaren. Dat bleek voor Lips, geen liefhebber van medische toestanden, inderdaad zo te zijn.

De fragmenten van een liposuctie en het met veel kracht plaatsen van een bilimplantaat waren al onprettig, en toen moesten de close-ups van een schaamlipcorrectie nog komen. Om te laten zien dat de ingreep was geslaagd, werden de verwijderde flapjes op een schaaltje opgediend aan de voormalige eigenaresse. Brrrr.

De serie draait om de kliniek van Diana Gabriels. Zij geeft mannen en vrouwen cosmetisch advies en koppelt ze vervolgens aan een specialist die de klus uitvoert. Ze is geliefd bij influencers op Instagram, want sommigen krijgen een gratis behandeling in ruil voor reclame.

Gabriels is duidelijk over haar werk: ze maakt mensen gelukkig. “Ik verkoop zelfvertrouwen. Als je in de spiegel kijkt en het maakt je gelukkig: bingo. Je koopt happiness.”

De 24-jarige Naomi had zich inmiddels voor 12.000 euro laten verbouwen. Zonder schaamte somde ze op: borsten, billen, fronsrimpel, kaaklijn, twee keer een facelift, kin en lippen. “Meer is er volgens mij ook niet,” zei ze lachend. Dit keer kwam ze voor haar neus.

De wereld van Gabriels is er een waar Lips weinig van begrijpt. Alleen toen dochter Joanne vertelde over haar chirurgische ingrepen en zei dat haar moeder daar bloedlink over was, zag Lips een andere kant van Gabriels. Dan wint het moederhart van haar zakelijke kant. “Ze is beeldschoon, ze is het mooiste hoe ik haar op de wereld heb gezet. Alle correcties die ze doet, daar sta ik niet achter.”

Dat vindt de moeder van Naomi vast ook.

