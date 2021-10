Plakshot is nog een beetje hit-and-miss, maar wel geslaagd

Lips wordt altijd een beetje moe van die gemakzuchtige, eeuwige voxpopjes in journaals: straatinterviews waarbij toevallige voorbijgangers in een winkelstraat gevraagd worden naar hun ­mening over corona, vaccinaties, de kabinetsformatie, Afghaanse vluchtelingen of andere ingewikkelde kwesties waar politici niet uitkomen. Programmamaker Roel Maalderink wist met zijn sati­rische YouTubeserie Voxpop de clichés van het straat­interview tot in het absurde door te voeren. Het leverde hem een eigen programma op bij de VPRO, Plakshot, waarvan zondag de eerste aflevering was te zien.

Maalderink begon vertrouwd, met een reeks onbenullige straatinterviews en dus zat de stemming er meteen in in huize Lips. Maar bij een matig item over de stijgende gasprijzen zakte die stemming weer. In het rodeloper-item Glitter & Slander deed Maalderink als ‘Robert Smaaldermans’ wat Dennis Pennis 25 jaar eerder en bovendien veel beter deed bij de BBC: celebrity’s voor de gek houden.

Gelukkig pakte het volgende onderdeel beter uit. Maalderink hielp mensen zonder podcast door ze op een terras lastig te vallen met het verzoek ter plekke een podcast op te nemen, inclusief sponsor. De analyse waarin de zorgen over de invloed van Squid Game op de jeugd werden afgezet tegen eerdere zorgen over de verderfelijke invloed van gewelddadige tv-series en strips was messcherp, net als de Squid Game-parodie met de afvallers uit Rutte 3. ­Tussendoor zette hij als de opgefokte ‘Roland Wankers’ van ­Ongeschoren Nederland bij een klimaatdemonstratie ­Arnold Karskens van Ongehoord Nederland flink te ­kakken.

Na de uitsmijter met een drillrap over vaccineren ­(‘motherfuckers hebben schijt/aan groepsimmuniteit’) was Lips verkocht. Plakshot is nog een beetje hit-and-miss en qua toon Zondag met Lubach light, maar kan best aardig worden.

