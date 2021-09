Pijnlijk, die nimby’s die te hoop liepen tegen het Namenmonument

Daniel Libeskind en Jacques Grishaver lopen door Amsterdam. Beeld -

Op de dag dat in Amsterdam het Holocaust Namenmonument werd onthuld stond NPO 2 met de documentaire Lezecher: De lange strijd voor een Holocaustmonument uitgebreid stil bij de moeizame voorgeschiedenis. Filmmaker Deborah van der Starre volgde Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, tien jaar lang bij zijn pogingen dit monument voor de meer dan 102.000 vermoorde Joden, Roma en Sinti gerealiseerd te krijgen. Waarom het er moet komen vertelt Grishaver bij een familieportret, terwijl hij de familieleden aanwijst die zijn vermoord: “Vier in Sobibor, twee in Auschwitz. Hier doen we het voor, en omdat er niet mag worden vergeten.”

Hij vindt een gelijkgestemde in de Pools-Joodse architect Daniel Libeskind, wiens familie ook is uitgemoord in de oorlog. De architect noemt het in een interview in 2011 hoog tijd dat er in Amsterdam een Holocaustmonument komt: “Het is misschien de laatste Europese stad zonder zo’n monument.”

Desondanks duurt het nog tien jaar voor het er daadwerkelijk staat. De beoogde locatie wordt voortdurend veranderd, omdat buurtbewoners protesteren tegen de plaatsing. Het is pijnlijk om te zien hoe fel deze nimby’s – not in my backyard – op inspraakavonden te hoop lopen tegen het monument. “Het is veel erger dan ik dacht!” roept een van hen verontwaardigd, daarbij niet doelend op de verschrikkingen van de Holocaust maar op de grootte van het monument. Op weg naar de zoveelste rechtszaak verzucht een vermoeide Grishaver: “Deze mensen wonen bijna allemaal in huizen van Joden die vermoord zijn, dat maakt het zo droevig.”

Lips hoopt dat deze Amsterdammers zichzelf gisteravond met het schaamrood op de kaken terugzagen in de documentaire en als boetedoening voortaan wekelijks het monument bezoeken.

