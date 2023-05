Pieter Waterdrinker en zijn wonderlijke calimerocomplex

Vanaf volgende maand hebben Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen een dagelijkse show op SBS. Beeld BNNVARA

In het lexicon van het almaar uitdijende universum van lifecoaches, spirituele influencers en zelfoptimalisatiegoeroes neemt het woord ‘manifesteren’ een prominente plek in. Manifesteren draait om het formuleren, visualiseren en uitspreken van je dromen en wensen. Of, zoals het in zweefjargon wordt genoemd, ‘intenties’ en ‘affirmaties’. Een relatie, je eerste miljoen, een groene Lamborghini: het ligt allemaal binnen handbereik als je maar manifesteert. Ga voor goud, succes is een keuze, master your mindset, et cetera et cetera.

En dus staan, aangemoedigd door de Arie Boomsma’s en Michael Pilarczyks van deze wereld, dagelijks hele volksstammen voor de spiegel hardop uit te spreken dat ze succesvoller en rijker willen worden, om direct daarna in een ijsbad te springen. Prima, doen ze verder ook niemand kwaad mee, en baat het niet dan schaadt het niet.

Fuck you all!

Sommige mensen gaan nog een stap verder: zij spreken hun affirmaties niet alleen hardop uit binnen de beslotenheid van hun eigen slaapkamer, maar gebruiken Twitter om hun diepste verlangens te ventileren. Op die manier manifesteerde journalist, schrijver en Ruslandexpert Pieter Waterdrinker een nieuwe column bij elkaar. ‘Na bijna twee jaar vruchteloos mijn contacten en vrienden in de media aanborend: ik zoek een baantje als columnist, over leven, liefde, de natuur, dood et cetera ( geen politiek, of politieke richting!) Gewenste maandelijkse inkomsten: rondom 1200 euro,’ twitterde hij vorige maand.

Twee dagen later was de toon minder diplomatiek: ‘Mijn ouders hadden slechts lagere school. Dan ga je je best doen. Maar na 15 boeken en duizenden artikelen ben je nog steeds niet welkom in de wereld van de ‘nette mensen.’ Als je hebt geschreven voor de T (DeTelegraaf, red.) ben je besmet. Prima, ik heb het geprobeerd, fuck you all!’

Het verraadde, naast een flinke dosis frustratie, een wonderlijk calimerocomplex voor iemand die genomineerd werd voor de Libris Literatuurprijs en aanschoof in Zomergasten.

We zijn inmiddels een paar weken verder en Waterdrinker heeft zijn felbegeerde column, in EW Magazine (voorheen Elsevier). Is zijn rentree in de wereld van de nette mensen het bewijs dat manifesteren werkt, of dat brutalen de halve wereld hebben?

Marcel en Gijs

Een soortgelijke route legden Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen af, al was hun aanloop aanzienlijk langer. Al in april 2021 zei Van Roosmalen dat hij samen met Groenteman een dagelijkse talkshow wilde. “Ik snap niet dat SBS ons nog niet heeft gebeld,” liet hij optekenen in De Nieuwe Revu, om zijn wens in de twee jaar nadien om de haverklap te herhalen op televisie, radio en in podcasts.

Et voilà, vanaf volgende maand hebben ze hun dagelijkse show op SBS. Lekker gemanifesteerd mannen.