Piet Paulusma bracht het weer naar de gewone mensen en leerde heel het land een beetje Fries

Omrop Fryslân kwam op zondag al met een extra journaal, waarin passend afscheid werd genomen van tv-monument Piet Paulusma. Beeld Omroep Friesland

Piet Paulusma overleden. Dat bericht kwam zondagmiddag als een donderslag bij heldere hemel, ook voor Lips. Dat de weerman ziek was had hij zo goed verborgen gehouden dat zelfs de Hilversumse tamtam van niks wist. Afgelopen donderdag was hij nog op televisie voor een weerbericht. Zijn laatste, zo bleek.

Lips wil best toegeven: altijd een zwak gehad voor de man die het weer naar de gewone mensen bracht. Paulusma was een tv-monument natuurlijk, die in de jaren negentig ongekend populair werd bij Hart van Nederland. Het is maar de vraag of dat programma nog had bestaan als Paulusma er de kijkers niet had heengetrokken met zijn vaste afsluiting. Dagelijks trok hij er een miljoen kijkers mee, elke dag vanaf een andere plek in Nederland: “oant moarn.” ‘Tot morgen’ in het Fries, maar dat wist u al want wie kende hem en zijn uitsmijter niet?

Oké, Lips keek niet altijd. Maar áls hij er langszapte en hij zag Paulusma weer staan op camping Beerze Bulten tussen de verbrande kinderen en ouders op badslippers, dan bleef hij kijken. Naar Paulusma, naar alles eromheen – pure cult, maar tegelijk onderhoudend. Want na afloop wist je of het met of zonder jas naar buiten werd morgen.

Na 23 jaar op de campingzender verhuisde hij in 2020 naar Omroep Max. Even wennen, vond Lips. Knullig, oordeelde hij toen over Paulusma’s eerste uitzending. Maar de eer die hem eerder dit jaar toekwam – hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet voor Friesland – leek Lips volkomen terecht.

Dinsdagavond zendt Omroep Max een eerbetoon aan hem uit. Omrop Fryslân kwam op zondag al met een extra journaal. Nu is het Fries van Lips aan verbetering toe, maar twee woorden verstond hij wel. Twee woorden Fries die heel Nederland verstaat: ‘oant moarn’.

