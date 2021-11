Pierre Bokma: ‘King Lear is hartverscheurend en slim en tijdloos’

Pierre Bokma in King Lear. Beeld JU Bochum

Deemoedig maar ook wat angstig kijkt Bokma in de camera, in donkerbruin jasje met daaronder een wit shirt, nerveus frommelend met de bontmuts in zijn handen. “Lach mij niet uit, ik ben een broze oude man en waarschijnlijk niet helemaal bij mijn verstand.” Zo begon in april de livestream van King Lear in de sobere, uitgeklede versie die regisseur Simons nu naar Amsterdam brengt. Een monoloog, oorspronkelijk in het derde bedrijf, zet nu direct aan het begin de toon; ruim drie uur zullen we een man volgen die de voor hem bekende wereld om zich heen ziet vervagen.

“Ik vond het geweldig om te streamen,” vertelt Pierre Bokma aan de telefoon. “De meeste van mijn collega’s hadden een voorspelbaar bezwaar, van ‘er zit niemand in de zaal’, ik dacht juist ‘ik ben bij iemand thuis’. Dat vond ik zo ongelofelijk intiem, een heel ander gevoel, je zit in de kamer.”

Komt uw cameraervaring van televisie en film toch mooi van pas.

“Dat is ineens een kunde die je dan op een andere plek kunt gebruiken, zeker. Dat is heel bijzonder. Ik had dat wel vaker willen doen.”

Het is de tweede keer dat Bokma in King Lear te zien is, de eerste keer was bij Toneelgroep Amsterdam, in 1990.

“Die eerste keer was met Ton Lutz, toen speelde ik de nar. Het stormgedeelte van hem vond ik fantastisch. Daarna heb ik het nog een aantal keer gezien. In Duitsland, Engeland, in Nederland nog met Huub Stapel. Van de versie van Johnny Kraaijkamp herinner ik me vooral de openingsscène, die was geniaal. Van andere keren neem je weer het gek worden van Lear mee. Het verhaal blijft ontzettend ontroerend omdat de structuur zo hartverscheurend en slim en tijdloos is.”

Johan Simons zei in het nagesprek bij de livestream: ‘Lear is iemand die geen afstand van de macht kan doen.’

‘Dat ervaar ik ook zo. Zeker. Ik heb inmiddels minder tijd vóór me dan achter me en dan ga je denken: wat is nou de bedoeling van het leven geweest? Bij het naderen van het einde wordt de nadruk op het ‘waarom’ steeds groter, begrijp je? Eigenlijk wil Lear antwoord op die vraag als hij zijn dochters vraagt wie er het meest van hem houdt. Dan krijgt hij van de jongste, Cordelia, het beste antwoord dat je kunt hebben. Overigens, die andere twee dochters, die Lear hun kasteel uitsodemieteren, hebben wel degelijk een punt. Rot op met je honderd ridders, ga ergens anders zitten! Je hebt geld zat, koop een leuk huis en ga daar lekker met pensioen. Hun reactie kan ik me heel goed voorstellen.’

‘Minder tijd voor me dan achter me,’ zegt u. Hoe voelt het om nu voor die ouderemannenrollen gevraagd te worden?

‘Dat is heel leuk, omdat je dan betaald zelfonderzoek kunt doen – dat kunnen niet veel mensen. Dat vind ik er wel goed aan. Het is lood om oud ijzer, hè? Je wordt ouder; mochten ze je willen hebben, dan word je gevraagd voor oudere rollen. Ik moet je zeggen: ik vind het een van de interessantste tijden in het leven.’

Maandag speelde u nog Oedipus in Bochum, als de ziener Tiresias, vanaf morgen King Lear in Amsterdam. Lekker weekje.

‘Oedipus, met een wonderschone Elsie de Brauw, dan Amsterdam. Leuk om daar weer te spelen, dat is lang geleden. Ik verheug me erop. En dan beginnen we de 21ste met Macbeth! Ja dat is een nieuwtje: 21 november gaan we met Macbeth aan de slag, dat ik ook al een keer eerder heb gespeeld, met Marieke Heebink. Welke rol ik daarin speel, kan ik niet vertellen, omdat ik het zelf nog niet weet.’

En dan volgend jaar natuurlijk De Koning van Amsterdam, over Maup Caransa.

‘Ja, daar focus ik me ook erg op. Geweldig, de eerste echt enigmatische vastgoedmagnaat die hetzelfde is overkomen als Heineken en verder ook een boeiend personage, dus genoeg stof!’

En lekker in Amsterdam, in de Houthaven.

‘Ja. De Koning van Amsterdam ga je niet in Kortrijk spelen’.

King Lear

Schauspielhaus Bochum (in het Duits, met Nederlandse en Engelse boventiteling)

4 t/m 7/11, ITA.

De Koning van Amsterdam, vanaf september 2022.