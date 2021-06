Pictures for Purpose is terug: ditmaal koop je kunst voor het klimaat

Lucas Foglia, Hunter and Mule Deer by the Naughton Power Plant, Kemmerer, Wyoming, 2010. Beeld Lucas Foglia

Na een succesvolle eerste editie in 2020, die in slechts twee weken tijd ruim 200.000 euro opbracht voor de Voedselbank en de deelnemende kunstenaars, loopt tot en met 21 juni de tweede inzamelingsactie van de stichting Pictures for Purpose. Werk van 36 internationale kunstenaars, onder wie de Nederlanders Dana Lixenberg en Melanie Bonajo, wordt voor 125 euro per stuk te koop aangeboden, ditmaal om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis.



Aan het project werken zowel gevestigde namen als opkomend talent mee. De kunstwerken hebben thema's als hoop, veranderingen in het milieu en de relatie tussen mens en natuur.



De opbrengst wordt verdeeld onder de organisatie Justdiggit en de kunstenaars zelf, die door de coronapandemie inkomsten hebben misgelopen. Minimaal de helft van de opbrengst gaat naar Justdiggit, dat zich inzet om uitgeputte ecosystemen te herstellen door miljoenen hectaren land in Oost-Afrika te vergroenen.

Pictures for Purpose vraagt ook aandacht voor de ‘United Nations Decade on Ecosystem Restoration’. De VN heeft de jaren 2021 tot 2030 aangeduid als het deccenium van de restoratie van ecosystemen. Het doel is om honderden miljoenen hectaren aan ecosystemen te doen herleven, zowel op het land als in het water.



Zie www.picturesforpurpose.org voor meer informatie. Onder meer de volgende kunstwerken zijn te koop.



Vasantha Yogananthan, Magic Jungle, Jog Falls, Karnataka, India, 2016. Beeld Vasantha Yogananthan

Bharat Sikka, Untitled, 2020. Beeld Bharat Sikka

Thomas Albdorf, Red Dot Coffee Cups, 2021. Beeld Thomas Albdorf

David Brandon Geeting, Golden Oyster Gulls, 2020. Beeld David Brandon Geeting

Stefanie Moshammer, Latitude, 2019. Beeld Stefanie Moshammer

Douglas Mandry, Red Hot Moon, 2021. Beeld Douglas Mandry