Pianist Thomas Beijer tekende en schreef zich door de lockdown heen

Thomas Beijer: ‘Op het zwartste moment heb ik zelfs over­wogen mijn Bechstein te verkopen.’ Beeld Lin Woldendorp

Ik had vroeger een heel leuk kippetje dat Bintje heette. Bintje is inmiddels overleden. (Het gaat wel weer, dank u.) Maar bij pianist Thomas Beijer (33) leeft het bintje, dat wil zeggen de aardappel, als nooit tevoren. Hij tekent ze, bintjes. Zijn absurdistisch-geestige aardappeltekeningen en -animaties zijn op Twitter en Facebook een toenemend succes. Het wachten is op het moment dat er eentje viraal gaat.

Misschien wordt het zijn choreografie voor bintjes bij Le sacre du printemps wel, het beroemde stuk van Stravinsky, dat hij van achtduizend tekeningen voorzag. “Negen maanden aan gewerkt,” zegt hij droog. “Een film van 21 minuten, met bloopers aan het einde.”

Hij laat een stukje van het ballet zien op zijn mobiel. Hilarisch! “Ik kan er pas mee naar buiten treden als ik toestemming krijg van de rechthebbenden. Geen zin om een naheffing van dertig mille aan mijn broek te krijgen.”

Beijer is van vele markten thuis. Behalve pianist is hij dus tekenaar, maar ook schrijver en componist. In de coronatijd was hij bezig aan twee boeken. “Een novelle over twee mensen die verliefd zijn op elkaar, maar dit niet van elkaar weten. De lezer weet het wel. En een boek met essays over muziek.” Beide verschijnen te zijner tijd bij Prometheus.

Hoe heeft Beijer de coronaperiode beleefd? “Ik had veel tijd om nieuwe stukken in te studeren, te schrijven en na te denken over mijn leven. Verdieping. Ik heb het Tweede pianoconcert van Brahms geleerd. Altijd al gewild. Heerlijk stuk. En ik heb veel getekend. Als kind van twee beeldend kunstenaars was ik voorbestemd naar de Rietveld Academie te gaan, maar het is anders gelopen.”

Opgeheven Olympische Spelen

De minder gelukkige kant van coronarestricties was dat Beijers bron van inkomsten, concerten geven, acuut opdroogde. “Het was superkut allemaal. Ik had opeens een lege agenda. Alles viel om, als dominostenen. Op het zwartste moment heb ik zelfs overwogen mijn Bechstein te verkopen. Dan had ik tenminste weer een tijdje geld.”

Een ander dieptepunt was ongetwijfeld het sneuvelen van de serie Meesterpianisten, waarin hij in maart 2021 zijn debuut zou maken. “Dat voelde een beetje alsof je aan de Olympische Spelen zou gaan meedoen en dat die hele Spelen opeens werden opgeheven. Mijn carrière valt of staat er niet mee, maar voor Marco Riaskoff, de impresario, was het zijn levenswerk dat opeens wegviel. Verschrikkelijk. Ik zat als klein jongetje zo vaak als mogelijk bij die Meesterpianisten in de Grote Zaal.”

“Misschien was ik zonder Marco wel nooit pianist geworden! Daarmee is er ook een heel grote inspiratiebron voor jonge pianisten verdwenen. En die magie komt ook nooit meer terug.”

Beijer had zullen debuteren met Arcana van Rudolf Escher. Fantastische, eeuwig onderschatte en verwaarloosde componist. “Marco zei meteen: doen we. Mooi was dat.”

Te energiek voor de adio

Morgen speelt Beijer in de Kleine Zaal de Sonate nr. 3 van Aleksandr Skrjabin en de 6 Moments musicaux van Schubert. Hoe bedenkt hij zo’n programma? “Ik heb een zich alsmaar uitbreidende lijst van stukken die ik graag nog eens zou willen uitvoeren. Mijn oog viel eerst op de Sonate van Bartók, gecombineerd met Schubert en In the Mist van Janácek, maar de omroep die het programma zou uitzenden, vond dat wat aan de energieke kant, niet echt geschikt voor live-radio op zondagochtend elf uur. Toen werd het de derde sonate van Skrjabin, die ik lang geleden voor het eerst hoorde bij mijn leraar Jan Wijn.”

“Ik vond het direct een meesterwerk. Een soort Chopin die in de fik staat. Al die tijd heeft dat stuk in mijn hoofd gesudderd. De Moments musicaux had ik ook nog nooit voor een publiek gespeeld. Het lijkt een niks-aan-de-handstuk in C groot, maar onder het oppervlak broeit iets. Ongetwijfeld is dat projectie, want ik zie overal fatalisme, dood en verderf in.” (Lacht.)

Thomas Beijer met werken van Skrjabin en Schubert, zondag 12/9, 11 uur, Concertgebouw (en live op NPO Radio 4).