Pianist Thomas Beijer krijgt de hoogste muziekonderscheiding

Thomas Beijer zegt zeer dankbaar te zijn voor de ‘bijzonder eervolle onderscheiding’. Beeld Lin Woldendorp

De muzikant ontvangt op 17 februari in de Nederlandse Muziekprijs uit handen van Gunay Uslu, staatssecretaris van Cultuur en Media. De Nederlandse Muziekprijs is de hoogste onderscheiding voor jonge musici in Nederland. Het Fonds Podiumkunsten kent de prijs toe namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking in De Oosterpoort in Groningen speelt Beijer het Pianoconcert in G van Maurice Ravel, begeleid door het Noord Nederlands Orkest onder leiding van Eivind Gullberg Jensen. Het concert en de uitreiking zijn toegankelijk voor publiek.

‘Uomo universale’

Hoewel de prijs een erkenning is van zijn kwaliteiten als pianist, kamermusicus en solist, roemt de jury ook Beijers overige talenten. De muzikant is behalve componist, arrangeur, improvisator en presentator ook het creatieve brein achter de getekende aardappelfilmpjes die op sociale media te zien zijn. In 2017 schreef hij zijn debuutroman Geen jalapeños, en sinds 2019 is hij artistiek directeur van de Young Pianist Foundation. Hiermee ziet de commissie Thomas Beijer als ‘een echte ‘uomo universale’ van vandaag’.

“Als luisteraar hoor je een begaafde en virtuoze pianist, maar Beijer verstaat daarnaast ook de kunst om de gedachtewereld van een componist, een zielsverwant, tot leven te wekken. Hij speelt het werk, maar laat ook het verhaal daarachter horen. Hieruit blijkt niet alleen zijn liefde voor de muziek, maar ook zijn toewijding en grote inlevingsvermogen,” aldus het juryrapport.

Beijer is het Fonds Podiumkunsten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dankbaar ‘voor deze bijzonder eervolle onderscheiding’ en benadrukt daarnaast de waarde van cultuur. “Muziek en kunst kunnen wel degelijk wereldproblemen oplossen. Kunst vormt de manier waarop mensen denken, waarop we omgaan met elkaar en onze omgeving. Het maakt ons empathischer en nobeler. Ik geloof daar heilig in.”

Studietraject

Kandidaten voor de Nederlandse Muziekprijs volgen een studietraject waarin de persoonlijke muzikale ontwikkeling centraal staat. Ze werken met musici uit binnen- en buitenland. Na afloop van het traject adviseert de commissie Nederlandse Muziekprijs aan de raad van bestuur van het Fonds Podiumkunsten of de prijs kan worden toegekend. Die commissie kwam in december slecht in het nieuws toen de zeer getalenteerde celliste Ella van Poucke naar buiten bracht dat de voorzitter van de commissie, Ad ’s-Gravesande, haar op een weinig empathische manier had verteld dat zij, inmiddels bijna aan aan het einde van het studietraject, de prijs toch niet zou krijgen.

Van Poucke stelde vervolgens het ontbreken van controleerbare criteria in het traject en de onzorgvuldigheid van het proces aan de kaak. Het Fonds Podiumkunsten heeft inmiddels toegezegd het proces en het reglement nauwkeurig te evalueren.

Eerdere winnaars van de Muziekprijs waren onder anderen pianisten Ronald Brautigam, Martijn van den Hoek en Hannes Minnaar, trombonisten Sebastiaan Kemner en Jörgen van Rijen, blokfluitist Lucie Horsch, slagwerker Dominique Vleeshouwers, vocalisten Peter Gijsbertsen, Jard van Nes, Geert Smits, Christianne Stotijn en Henk Neven, harpisten Remy van Kesteren en Lavinia Meijer, cellisten Pieter Wispelwey en Quirine Viersen, violisten Janine Jansen, Liza Ferschtman en Maria Milstein.