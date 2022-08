Pianist Nikola Meeuwsen wint GrachtenfestivalPrijs

Pianist Nikola Meeuwsen. Beeld Daphne Lucker

Meeuwsen kreeg de prijs vrijdag uitgereikt tijdens een feestelijke ceremonie in Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam. De pianist die samen met klarinettiste Gerbrich Meijer (1997) en cellist Anton Spronk (1994) was genomineerd, verwerft met de prijs ook de titel Artist in Residence 2023 en krijgt carte blanche om tijdens het volgende Grachtenfestival een uiteenlopend programma samen te stellen en te presenteren.

In de aanloop van het Grachtenfestival vertelde Meeuwsen dat hem de vrijheid om ‘zelf concerten in te vullen zonder een organisator die huiverig is’ zeer aanspreekt. “Ik denk heel concreet bijvoorbeeld aan pianosonates van Skrjabin,of aan Chaussons Concert voor piano, viool en strijkkwartet. Die hoor je zelden.”

Horowitz

Meeuwsen besloot als kind pianist te worden, na het beluisteren van Horowitz’ uitvoering van het Derde pianoconcert van Rachmaninoff. Al snel werd zijn grote talent erkend: in 2019 kende het Concertgebouw hem de prestigieuze Concertgebouw Young Talent Award toe.

Meeuwsen heeft sinds zijn vroege jeugd diverse concoursen, waaronder in 2014 het Koninklijk Concertgebouw Concours en in 2012 het Steinway Concours. Het pianotalent studeert sinds 2014 bij Marlies van Gent en bij Enrico Pace aan de prestigieuze Accademia Pianistica di Imola, onderdeel van de Accademia Incontri con il Maestro in het Italiaanse Imola. Meeuwsen is groot liefhebber van kamermuziek.

Zestiende keer De GrachtenfestivalPrijs wordt dit jaar voor de zestiende keer uitgereikt. Met de uitreiking wil het Grachtenfestival ‘jonge, talentvolle musici presenteren aan een breed publiek.’ Eerdere winnaars zijn: Alexander Warenberg (cello, 2021), Shin Sihan (viool, 2020), Emmy Storms (viool, 2019), Raoul Steffani (bariton, 2018), Ella van Poucke (cello, 2017), Sophiko Simsive (piano, 2016), Mathieu van Bellen (viool, 2015), Rosanne van Sandwijk (mezzosopraan, 2014), Remy van Kesteren (harp, 2013), duo Sax & Stix (saxofoon en slagwerk, 2012), Karin Strobos (mezzosopraan, 2011), Judith van Wanroij (sopraan, 2010), duo Bosgraaf en Elias (blokfluit en gitaar, 2009), Lisa Jacobs (viool, 2008) en Ties Mellema (saxofoon, 2007).

Het Grachtenfestival 2022 vindt plaats van vrijdag 19 augustus tot en met zondag 21 augustus op verschillende plekken in Amsterdam en wordt op de Nieuwmarkt afgesloten met een optreden van Jungle By Night.

