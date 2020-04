Pianist Louis van Dijk op 78-jarige leeftijd overleden

Louis van Dijk. Beeld ANP Kippa

Van Dijk gaf in 2018 zijn laatste concert. In samenspraak met zijn vrouw had hij besloten een punt te zetten achter zijn 56 jaren omspannende carrière. Hij had ‘de behoefte’ aan optreden niet meer. In 2011 was bovendien al slokdarmkanker bij de pianist geconstateerd.

Het laatste concert vond plaats in Loosdrecht, de plek waar de carrière van Van Dijk een vliegende start maakte. Als pianist van het Trio Louis van Dijk, met Cees Hamelink op bas en Harry ten Siethoff op drums, won hij die dag het Loosdrecht Jazz Concours.

Gedurende zijn lange carrière werkte Van Dijk samen met onder meer Ramses Shaffy en Liesbeth List in de Shaffy Chantant, maar ook met Rita Reys, Jaap van Zweden, Toots Thielemans en Thijs van Leer. Met Pim Jacobs en Pieter van Vollenhoven maakte hij platen, en trad hij ook regelmatig op in het land, als de Gevleugelde Vrienden.

Van Dijk studeerde ooit aan het Amsterdams conservatorium piano en orgel en slaagde cum laude voor solospel piano. Tijdens zijn studie raakte hij gefascineerd door jazz.

Later meer.

Louis van Dijk. Beeld Jan van Breda