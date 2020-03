Pianist Jaap Dekker (1947-2020) ‘verboogiede’ kinderliedjes tot hits

Jaap Dekker in 1979. Beeld ANP

1972 was het jaar waarin glamrockers als Slade, Alice Cooper en The Sweet de toon zetten in de Top 40. Maar het was ook het jaar waarin In een groen groen knollenland een grote hit was, in een dampende boogiewoogieversie door de in dat genre gespecialiseerde pianist Jaap Dekker. Een nog groter succes was het album Nursery Rhymes, waarop Dekker nog veel meer van die oude kinderliedjes, over bijvoorbeeld Berend Botje en Kortjakje, ‘verboogiede’.

Jaap Dekker, die 28 februari op 73-jarige leeftijd overleed in zijn woonplaats Amstelveen, maakte zich de boogiewoogie als kroegpianist eigen. En hij was er een kei in: met zijn linkerhand speelde hij stevig dreunende bluespatronen, aan de rechterkant werd speels en vaak ook virtuoos geïmproviseerd. In 1971 werd hij op het Loosdrecht Jazz Concours, toen nog een evenement van belang, onderscheiden als beste muzikant in de categorie Oude Stijl. Eerder, in de jaren zestig, was hij Herman Brood opgevolgd als pianist in de Arnhemse rhythm & bluesgroep Moan.

Tot de Top 40 wist Jaap Dekker na In een groen groen knollenland niet meer door te dringen. Succes had hij wel met zijn elpees. Op het album Dekker plays Domino uit 1975 speelde hij instrumentale versies van songs van New Orleanslegende Fats Domino, bij wie hij in die tijd bij Nederlandse optredens ook het voorprogramma verzorgde.

Sterkste man

Jaap Dekker was een boom van een kerel; brede schouders, grote handen. In 1982 was hij als artiest te gast in het tv-programma De sterkste man van Nederland. Omdat een van de deelnemers het had laten afweten, deed Dekker mee met het onderdeel vrachtwagentrekken. Hij won nog ook.

Een studiehoofd was hij ook. Tussen de bedrijven door behaalde hij in de jaren tachtig zijn akte MO Frans. En in 1987 studeerde hij, veertig jaar oud inmiddels, af aan het Amsterdamse conservatorium.

Ook in 1987 trouwde hij met Olga Commandeur, de atlete en latere tv-presentatrice met wie hij al lang een relatie had. Ze kregen twee kinderen.

Spreekstalmeester

In de jaren negentig was er geen groot publiek voor boogiewoogie meer, maar met de door hem opgerichte Grand Piano Boogie Train (een samenwerkingsverband met collega-pianisten onder wie Rob Hoeke en Hein van der Graag) trad Jaap Dekker op in theaters. Graag nam hij, een geboren verteller, bij die avonden de rol van spreekstalmeester op zich.

Dat verteltalent sprak hij ook aan als medewerker van het Amstelveens Nieuwsblad. In het wijkblad De Gondelkoerier had hij een eigen column. Daarin memoreerde hij eens de tournee met Fats Domino. De Amerikaan was onder de indruk van zijn Nederlandse collega en zou over Dekker tegen journalisten hebben gezegd: ‘He’s too much of a pianist for me.’