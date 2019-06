Pianist Dr. John (77) overleden

Dr. John werd in 2011 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Beeld EPA

Dr. John is een van de meest geëerde pianisten in de rijke muziekhistorie van de stad New Orleans.

Dr. John, geboren als Malcolm John Rebennack, groeide op in een muzikantenfamilie. Zijn tante leerde hem pianospelen, terwijl zijn vader hem al van jongs af aan meenam naar muziektenten, waar hij het geluid verzorgde. Als tiener speelde Rebennack al in ruige bars en stripclubs.

Hij ontwikkelde gaandeweg in zijn muziek een mix van ritme en blues, cowboysongs, gospel en jazz, evenals New Orleans ‘Mardi Gras-muziek, boogie, barrelhouse-piano en funk - of’ fonk ‘, zoals hij het uitsprak. Hij produceerde meer dan dertig albums. Hij werd in 2011 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.