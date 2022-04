Pianist, cellist en klarinettist in de race voor GrachtenfestivalPrijs

Het Grachtenfestival wordt traditiegetrouw afgesloten met het Prinsengrachtconcert. Beeld Evert Elzinga/ANP

Een jury bestaande uit gerenommeerde musici en muziekkenners en het artistieke team van het Grachtenfestival heeft drie ‘uitzonderlijke talenten’ genomineerd voor de GrachtenfestivalPrijs 2022. Op basis van instrumentbeheersing en artistiek niveau, visie en podiumpresentatie viel de keuze op pianist Nikola Meeuwsen (20), cellist Anton Mecht Spronk (27) en klarinettist Gerbrich Meijer (25). De prijs werd vorig jaar gewonnen door cellist Alexander Warenberg.

Nikola Meeuwsen

Als kind wist Meeuwsen al dat hij pianist wilde worden, na het beluisteren van Horowitz’ uitvoering van het 3de pianoconcert van Rachmaninoff. Zijn talent werd al snel erkend: in 2014 won hij het Koninklijk Concertgebouw Concours, in 2012 het Steinway Concours, in 2019 kende het Concertgebouw hem de prestigieuze Concertgebouw Young Talent Award toe.

Meeuwsen trad als solist op met het Residentie Orkest en het Nederlands Kamerorkest, met het Matangi Kwartet, violist Alexander Kerr en altviolist Vladimir Mendelssohn en in verschillende pianoduo’s. Sinds 2014 studeert Meeuwsen aan de prestigieuze Accademia Pianistica di Imola. Meeuwsen heeft een Bösendorfervleugel in bruikleen van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

Anton Mecht Spronk

Spronk kreeg zijn eerste cellolessen van zijn vader Frank Spronk – hij was pas vier. Hij studeerde vervolgens aan de conservatoria van Den Haag, Amsterdam, Zürich en Berlijn, waar hij momenteel zijn postdoctorale Konzertexamen-opleiding volgt bij Jens Peter Maintz.

Op 19-jarige leeftijd won hij op het Nationaal Cello Concours 2014 de eerste prijs, de publieksprijs én de prijs voor de beste vertolking van de opdrachtcompositie. In 2019 won hij op het Verbier Festival de Prix du Rotary en de eerste prijs, de publieksprijs en de orkestprijs bij het Internationale Mazzacurati Concours in Turijn.

Vorig jaar won Spronk de Dutch Classical Talent Award. Hij geeft wereldwijd concerten, als solist en als kamermusicus, onder meer in het Concertgebouw, Tonhalle Zürich, Carnegie Hall en de Berliner Philharmonie. Spronk heeft een cello in bruikleen uit de collectie van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, gebouwd in 1865 door Jean-Baptiste Vuillaume.

Gerbrich Meijer

Meijer is een internationaal actief kamermuzikant, solist en orkestmusicus. Als 15-jarige maakte ze al haar debuut in de kleine zaal van het Concertgebouw en speelde ze met Emmy Verhey op het Emmy Verhey Festival. Meijer was succesvol deelnemer aan verschillende internationale competities; in 2022 was ze finalist van de Carl Nielsen International Clarinet Competition, in 2020 won ze de London Symphony Keston Max competitie.

Ze speelde met het London Symphony Orchestra, het Deens Nationaal Radio Symfonieorkest, het Kopenhagen Philharmonisch Orkest, het Europees Jeugd Orkest en het Noord Nederlands Orkest. Ze studeerde cum laude af aan het Koninklijk Conservatorium van Kopenhagen; momenteel studeert ze aan het Colburn Conservatory in Los Angeles. Tijdens corona richtte Meijer het kamermuziekgezelschap Cottage Ensemble op.

De winnaar van de GrachtenfestivalPrijs wordt volgend jaar artist in residence op het Grachtenfestival en krijgt daarmee carte blanche om zijn of haar muzikale dromen te realiseren. De prijs past in de missie van het Grachtenfestival om jonge, talentvolle, klassieke musici te presenteren aan een breed publiek. De jonge talenten worden vaak meerdere jaren uitgenodigd te komen spelen, waarbij ze een podium krijgen dat past bij het stadium van hun carrière.

Het Grachtenfestival is van 12 t/m 21/8. Zaterdag 25/6 verschijnt een bijlage bij Het Parool met het complete programma.